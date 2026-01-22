Los 'Premios Dial' vuelven a Tenerife en marzo para conmemorar su treinta aniversario

Presentación de los Premios Dial que se celebrarán en Tenerife en marzo - ELENA BUENAVISTA

SANTA CRUZ DE TENERIFE 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los 'Premios Dial Tenerife' han anunciado este viernes los ganadores de su trigésima edición que se celebrará el jueves 12 de marzo en Santa Cruz de Tenerife.

Durante el encuentro, en el que se han desvelado los artistas galardonados, se ha confirmado que Leire Martínez será la presentadora de la gala por segundo año consecutivo.

Además, la cantante recibirá su primer 'Premio Dial' desde que inició su carrera en solitario mientras que el resto de artistas premiados son Laura Pausini, Leire Martínez, Pablo Alborán, Sergio Dalma, Pablo López, Amaral, Café Quijano, Ezio Oliva, Marta Sánchez, Nil Moliner, Funambulista, Antoñito Molina, Depol, Antonio José, Merche y Kany García.

Además, Ana Torroja, Luz Casal, Mónica Naranjo y Antonio Carmona recibirán los 'Premios Dial a la Trayectoria' en reconocimiento a cuatro de las carreras más sólidas de la música en nuestro país.

Asimismo, durante la rueda de prensa se ha anunciado que Nueva Línea, la orquesta femenina de Arafo (Tenerife) que se ha hecho viral en las últimas semanas a través de TikTok, actuará por primera vez en un evento de gran formato.

La formación se sumará a las actuaciones, duetos y sorpresas de los premiados.

Jaume Serra, director general de Radio y Negocio Audiovisual de PRISA Media, ha destacado el valor de la radio para la música en español.

"La radio, más allá de ser un canal de entretenimiento, es una comunidad que une personas para compartir emociones y en 'Dial' llevamos ya cuatro décadas creando esta familia entre artistas, oyentes y la propia radio", comentó.

Por su parte, el director de Música de PRISA Media, Vicent Argudo, ha revelado algunas de las sorpresas de esta edición especial de aniversario.

"Este año, como novedad, habrá dos momentos musicales que sucederán en lugares muy especiales de la isla. Serán prácticamente por sorpresa, una oportunidad única para que el público pueda acercarse a los artistas que se anunciarán próximamente. Además, organizaremos por primera vez una serie de encuentros entre profesionales, artistas y la radio para hablar de la salud de la música en español que servirá como radiografía del fenómeno y el auge que está viviendo en todo el mundo", explicó.

Los artistas han incidido en la importancia de que una plataforma como 'Dial' siga impulsando día a día su conexión con el público.

Leire Martínez ha destacado que grandes artistas como las que recibirán el 'Premio a la Trayectoria' se han convertido en "referentes imprescindibles" que han abierto muchas puertas" a las mujeres.

Ana Torroja, a punto de lanzar nuevo disco y de arrancar gira, ha destacado que 'Dial' "es casa desde hace 40 años", cuando arrancó su carrera, y el premio le hace "especial ilusión" porque la cadena es como su "familia".

MÓNICA NARANJO: ESTOS TREINTA AÑOS SON UN REGALO

Mónica Naranjo, que se encuentra inmersa en su 'Greatest Hits Tour', ha confesado que todo lo que ha vivido en estos treinta años "ha sido un regalo", subrayando que "es muy gratificante" ver cómo su música "forma parte de la banda sonora de tantísimos seres humanos".

El cantante peruano Ezio Oliva ha afirmado que "es un honor formar parte de estos premios tan importantes en todo el mundo representando por primera vez a un artista de Perú".

En esa línea ha señalado que "España es una luz" en su camino y una "nueva ilusión" en su vida.

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha manifestado que está "feliz" de poder conmemorar estos treinta años "gracias a ese vínculo especial que se vive en la isla, que sirve como puente para mucha música de América Latina".

Por su parte, Lope Afonso, vicepresidente y consejero de Turismo, ha comentado que "esta relación viva desde hace años pone el acento español en aquello que une y sirve para crecer también hacia todo el mercado hispanohablante".

'Premios Dial Tenerife' mantiene su compromiso social y este año la parte de la recaudación irá destinada a la Fundación Canaria Aldis, entidad que atiende a niños, niñas y jóvenes con diversidad funcional para mejorar su calidad de vida y las de sus familiares.