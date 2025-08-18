La presidenta del Parlamento de Canarias impulsa el debate político sobre la crisis del agua en las islas - CEDIDO POR PARLAMENTO DE CANARIAS

Durante la segunda entrega del Videopodcast 'Parlamento Abierto'

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, ha impulsado el debate político sobre la crisis del agua en las islas durante la segunda entrega del videopodcast 'Parlamento Abierto', que ha sido publicado en sus redes sociales bajo el título 'Los retos del agua en Canarias'.

Según informa la Cámara regional, se trata de un espacio institucional que busca acercar la actividad de la Institución a la ciudadanía y abrir el debate sobre los principales desafíos del archipiélago.

En concreto, este nuevo episodio reunió a representantes de los distintos grupos parlamentarios para debatir sobre la grave situación hídrica que afecta actualmente al archipiélago.

"Estamos ante una situación crítica que requiere respuestas consensuadas y soluciones sostenibles. El Parlamento no puede estar ajeno al debate sobre el agua, un recurso fundamental para el presente y futuro de Canarias", afirmó Pérez en la introducción del episodio, donde también destacó la necesidad de abrir espacios públicos de diálogo como este videopodcast.

Por su parte, en la mesa política participaron Manuel Fumero, del Grupo Socialista, Diana Lorenzo, por el Grupo Nacionalista Canario, Rebeca Paniagua del Partido Popular, Carmen Hernández, de Nueva Canarias-Bloque Canarista y Paula Jover de VOX.

Durante el debate se abordaron cuestiones como el impacto de la sequía en la agricultura, el papel de las desaladoras, la reutilización del agua, el aprovechamiento de infraestructuras como las presas, y la necesidad de concienciar a la ciudadanía sobre el uso responsable del recurso.

Finalmente, se trata del segundo episodio del videopodcast, que se suma al emitido el pasado 8 de agosto, que contó con la participación de expertos y profesionales del sector hídrico. Ambos contenidos conforman una visión complementaria, técnica y política, sobre una de las problemáticas más urgentes para Canarias.