El presupuesto del Cabildo de Tenerife de 2027 alcanza los 1.377 millones, un 7,7% más

Archivo - La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, y el vicepresidente, Lope Afonso, en rueda de prensa por acuerdos de consejo de gobierno - CABILDO DE TENERIFE - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife contará en 2027 con un presupuesto consolidado de 1.377 millones de euros, un 7,7% más que en 2026, unas cuentas que fueron aprobadas este miércoles en el Consejo de Gobierno de la institución insular.

Además, se añade un refuerzo inversor de 35 millones de euros, por lo que las cuentas ascienden a 1.412 millones de euros para la isla de Tenerife, un 30,3% más que en el 2023.

Los presupuestos de 2027 distribuyen los recursos insulares entre las principales áreas de actuación, con especial peso en la atención a las necesidades de la ciudadanía y, al mismo tiempo, para inversiones en infraestructuras, en acciones para la movilidad sostenible, la protección del patrimonio natural y cultural y diversificar la economía de la isla, recoge una nota de la corporación.

La planificación se articula en torno a tres grandes protagonistas que son las personas, el territorio y la movilidad.

Así, recoge 450 millones de euros para las políticas sociales y el apoyo a las familias, que se incrementa en un 11,8%; 236 millones para el cuidado del territorio que sube un 9% y 236 millones para movilidad sostenible e infraestructuras viarias con un incremento del 7,4%.

A estas prioridades se suman 225 millones de euros para dinamización económica y diversificación, una política que crece un 12,3% respecto al ejercicio anterior.

Las políticas sociales y el apoyo a las familias constituyen uno de los grandes ejes de las cuentas insulares, con una inversión que refuerza la atención a las personas mayores, las personas dependientes y los colectivos que necesitan más apoyo.

El presupuesto consolida la política de vivienda como una prioridad estratégica con una asignación de más de 36 millones de euros, una cuantía que da continuidad y se suma a los recursos movilizados en los ejercicios anteriores para dar respuesta a las necesidades habitacionales de la isla.

El empleo, la educación y la juventud completan esta apuesta por mejorar las oportunidades, incluida la prevención y la salud mental.

CUIDAR EL TERRITORIO

El cuidado del territorio, la conservación del patrimonio natural y la prevención de emergencias constituyen otra de las líneas destacadas del presupuesto, con una dotación global de referencia de 236 millones de euros, un 9% más que en 2026.

Dentro de este eje, el Cabildo destina 32 millones de euros a la protección y conservación del medio natural, orientados a la recuperación y conservación de los montes; a restaurar las zonas forestales afectadas por el incendio de 2023 y a mejorar los senderos, caminos e infraestructuras de los parques rurales de Anaga y Teno.

El Parque Nacional del Teide cuenta con actuaciones específicas para reforzar la protección de este espacio natural, mejorar la seguridad y avanzar hacia una gestión más ordenada de las visitas.

El presupuesto contempla 19,1 millones de euros para inversiones hidráulicas y se destinan también dos millones de euros a mejorar las redes municipales de abastecimiento de agua.

En el sector primario, las cuentas se orientan a favorecer el relevo generacional y reforzar la actividad del campo y el mar con un total de 36 millones de euros.

MOVILIDAD Y DINAMIZAR LA ECONOMÍA

La movilidad constituye una de las áreas de actuación de Tenerife por su impacto en los desplazamientos diarios, la conexión entre municipios y el acceso al empleo, la educación y los servicios sanitarios y por ello el Cabildo destina 236 millones de euros a movilidad sostenible y carreteras, un 7,4% más que en 2026.

Concretamente se trata de abordar la movilidad desde una perspectiva integral, combinando la renovación de las infraestructuras, el refuerzo del transporte público, nuevas alternativas de desplazamiento y mejores conexiones entre municipios.

El bloque de dinamización económica y diversificación alcanza los 225 millones de euros, un 12,3% más que en 2026.

Esta inversión se orienta a fortalecer los sectores económicos de la isla, apoyar a las empresas y los autónomos, mejorar las infraestructuras turísticas y culturales, así como nuevas oportunidades vinculadas a la industria, la ciencia y la tecnología.

De hecho, el área de Investigación, Desarrollo e Innovación junto con sus empresas adscritas experimenta un incremento del 9,8% dando un impulso al talento científico.

Por otro lado, la modernización de la administración insular cuenta con 124 millones de euros, un 13,3% más que en 2026.

Dentro de esta área, 23,1 millones se destinan a transformación digital, atención ciudadana y mejora de la calidad de los servicios públicos.

La inversión permite continuar avanzando en la digitalización de los procedimientos, mejorar la atención a la ciudadanía y reforzar las herramientas de gestión de la institución.

A ello se suma 1,5 millones de euros de inversión extraordinaria para la modernización del Cabildo.

El objetivo es contar con una administración más ágil, accesible y eficiente, capaz de responder mejor a las necesidades de la población y facilitar la relación de la ciudadanía con los servicios insulares, detallan desde el Cabildo.

Las cuentas insulares serán debatidas en un pleno extraordinario próximamente.