Prisión provisional para uno de los tres detenidos por la muerte de un turista británico en Tenerife

SANTA CRUZ DE TENERIFE 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El juzgado de guardia en Arona ha ordenado este jueves el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza de uno de los tres detenidos implicados en la muerte de un turista británico la semana pasada en el sur de Tenerife.

Al hombre se le imputa delito de homicidio en concurso con otro delito de lesiones leves --en referencia a la mujer del fallecido-- y un tercero de tentativa de robo con violencia, detalla la oficina de comunicación del TSJC.

Los otros dos detenidos han quedado en libertad provisional como presuntos cómplices o cooperadores necesarios en un delito de tentativa de robo con violencia, uno de ellos con obligación de presentarse periódicamernte en los juzgados --obligación apud acta--.

Los hechos se produjeron el pasado 17 de junio cuando la pareja, un hombre de 88 años y una mujer de 79 paseaban por Los Cristianos y la mujer sufrió un tirón para quitarle el bolso.

En ese momento se produjo un forcejeo con el ladrón y el hombre cayó al suelo y sufrió un traumatismo grave en la cabeza y una parada cardiorrespiratoria, falleciendo dos días después en el hospital, han relatado medios de comunicación británicos.