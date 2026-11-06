La producción industrial en Canarias cae un 2,8% en septiembre, frente a una subida del 2,5% a nivel nacional

Archivo - Dos trabajadores manipulando maquinaria industrial y herramientas para el tratamiento y la producción de imanes y otros productos - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Índice General de Producción Industrial (IPI) ha disminuido en Canarias un 2,8% interanual el pasado mes de septiembre, 5,3 puntos menos que la media nacional, que se ha incrementado un 2,5%, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La tasa anual de la producción industrial aumenta en doce comunidades autónomas y cae en otras cinco. Madrid (+8,6%), Murcia (+5,6%) y Andalucía (+5,3%) fueron las que experimentaron mayores incrementos, mientras que en el lado opuesto se sitúan Navarra, Extremadura y Cantabria con retrocesos de un 5,5%, 4% y un 3,6%, respectivamente.

En lo que va de año la producción industrial en Canarias ha crecido un 0,2%, frente a un incremento del 1,5% de la media nacional.

Por destino económico, los bienes de consumo en su conjunto bajaron en la región un 9,2% con un descenso del 26,7%en el caso de los duraderos y un 8,6% menos para los no duraderos. En cuanto al resto, los bienes de equipo disminuyeron un 6,6%, los bienes intermedios anotaron un 5,1% menos y los de la energía, un 5,4% más.

Contenido multimedia:

Gráficos de la evolución de la producción industrial

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