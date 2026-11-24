La secretaria general del PSOE de Tenerife, Tamara Raya - PSOE

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata socialista a la Presidencia del Cabildo y secretaria general del PSOE de Tenerife, Tamara Raya, ha presentado este martes la enmienda a la totalidad del Grupo Socialista a los presupuestos insulares de 2027, que la formación defenderá mañana en el pleno.

La alternativa socialista incluye también 179 enmiendas parciales para responder a los principales problemas de la isla.

Raya ha planteado el debate presupuestario como un balance de los cuatro años de gobierno insular y de sus principales compromisos.

"Cuatro años después la pregunta es qué fue de aquel proyecto con el que se comprometió el actual gobierno", ha señalado.

La candidata ha recordado la promesa de ofrecer soluciones a la movilidad en 90 días y ha denunciado la falta de avances en obras como los terceros carriles: "En el tema de movilidad no tenemos ni una sola pala en esta isla trabajando en este momento".

Las cuentas de 2027 ascienden a 1.236 millones de euros, un 7,61% más que las del ejercicio anterior.

Además, desde el inicio del mandato, el Cabildo dispone de 300 millones de euros más al año.

Raya ha planteado en qué se está destinando ese incremento y ha defendido que el presupuesto debe traducirse en mejoras concretas para la ciudadanía.

"El papel lo aguanta todo", ha advertido, al cuestionar que se incorporen proyectos a las cuentas si después no se ejecutan.

Según las cifras recogidas por el Grupo Socialista en su enmienda a la totalidad, entre 2023 y 2025 quedaron sin ejecutar más de 789 millones de euros entre el Cabildo, el Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IASS) y el Consejo Insular de Aguas: 483 millones del Cabildo, 164 del IASS y 142 del Consejo.

Para Raya, la prioridad debe ser convertir los presupuestos en servicios, infraestructuras y soluciones que lleguen a la población.

VIVIENDA Y CUIDADOS

En materia de vivienda, Raya ha recordado el compromiso de construir 1.000 viviendas y ha criticado que se presente como resultado la movilización de expedientes.

"A día de hoy ya no solo no hay palas, sino que tampoco hay llaves, ni una sola llave entregada, eso no es hacer una vivienda, eso no es entregar una vivienda", ha afirmado.

La alternativa socialista incluye 20 millones de euros para promover vivienda pública en alquiler asequible; 5 millones para Activa Vivienda; 1,5 millones para Activa Suelo; 3 millones para rehabilitación y 1 millón para movilizar viviendas vacías.

El PSOE también propone recuperar el Programa Insular de Rehabilitación de Viviendas y crear una sociedad pública de vivienda.

En materia de cuidados, las enmiendas plantean un plan de choque de nuevas plazas residenciales, más atención domiciliaria y recursos especializados. Incluyen 5 millones para nuevas plazas; 7,5 millones para el centro sociosanitario de Granadilla; 6,6 millones para el de Tacoronte; 7 millones para El Mojón, en Arona, y 2 millones para reforzar la atención domiciliaria.

Raya ha denunciado que, cuatro años después, no se haya abierto ningún centro sociosanitario y ha citado como ejemplos los centros de Guía de Isora y El Mojón.

"El proyecto es que haya palas, que haya camas, que haya llaves y que haya playas limpias", ha resumido.

MOVILIDAD, SANEAMIENTO Y APOYO A LOS MUNICIPIOS

Las propuestas socialistas incluyen 15 millones de euros para adquirir guaguas interurbanas, 2 millones para reforzar la plantilla de TITSA, 750.000 euros para Metropolitano y 6 millones para renovar tranvías.

También plantean financiar la ampliación de la línea 1 hasta el aeropuerto Tenerife Norte.

Raya ha reclamado una inversión que permita mejorar la frecuencia y la calidad del transporte público y aliviar los atascos y ha descrito colas a más horas, vehículos averiados, accidentes por alcance y personas que salen de casa de madrugada para llegar a trabajar. "Tiene que haber un transporte público de calidad", ha defendido.

Para proteger el litoral, el PSOE plantea 5 millones para redes municipales de saneamiento; 1,5 millones para vigilar las redes y detectar incidencias; 400.000 euros para inspeccionar vertidos y depuradoras, y 3 millones para conectar viviendas a la red.

Raya ha criticado el retraso de las obras de saneamiento y depuración del Puerto de la Cruz y ha recordado los cierres de playas registrados en la isla.

Igualmente ha defendido que la ciudadanía pueda bañarse con sus hijos o con sus mayores con garantías y sin temor a contagiarse.

La propuesta incluye, además, 10 millones de euros para planes de empleo municipales y financiación para obras prioritarias en municipios pequeños y grandes, así como actuaciones de accesibilidad, eficiencia energética, saneamiento y reparación de daños provocados por fenómenos meteorológicos.

Las 179 enmiendas parciales plantean casi 197,88 millones de euros en altas o incrementos de gasto.

A esa cifra se suma la supresión del céntimo forestal, que supondría dejar de ingresar 5,1 millones de euros.

En conjunto, las propuestas socialistas plantean una movilización económica de partidas por 202,98 millones de euros.

Raya también ha cuestionado el aumento de las partidas presupuestadas para Presidencia.

La dotación del Gabinete pasó de 3,68 a 6,98 millones de euros desde el inicio del mandato hasta las cuentas de 2027.

Dentro de ese presupuesto, la partida de comunicación, publicidad y propaganda pasó de 908.919 euros a 4,04 millones.

La candidata ha precisado que se trata de importes presupuestados, no del gasto finalmente ejecutado, y ha calificado el aumento como casi de "un dopaje".

"¿De verdad es necesario tener tanto presupuesto para anunciar cosas que eres incapaz de ejecutar?, queremos menos anuncios y más resultados", ha preguntado Raya, que señala que el PSOE de Tenerife "propone un proyecto de vida, que se entreguen las llaves de viviendas asequibles, que las personas mayores tengan plazas y camas suficientes, que las aguas de las playas estén limpias y que las palas empiecen a trabajar en las obras necesarias en esta isla".