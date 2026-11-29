SANTA CRUZ DE TENERIFE 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE podría ganar las elecciones en Canarias al perder el PP un diputado en el Congreso que le 'robaría' Vox en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, según la encuesta de Sigma dos para RTVE y la Forta.

PSOE y PP empataron en diputados en los comicios de 2023 y si se cumpliera la estimación para este 29 de noviembre los socialistas mantendrían sus 6 diputados, mientras que el PP obtendría 5, por 2 de Vox, 1 para CC y otro para Unidad del Pueblo Canario (UPC), alianza esta última que incluye a Sumar, Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC), Podemos e Izquierda Unida.

Con esto, el PP pasaría de 6 a 5, Vox pasaría de 1 a 2 y los nacionalistas canarios de CC mantendrían su único escaño, lo mismo que la actual alianza de izquierdas que en las anteriores elecciones lo logró como Sumar.

En el conjunto del país, la encuesta da al PP la victoria con una horquilla de entre 129 y 134 escaños, al que habría que sumar 2 escaños de UPN-PP; seguido del PSOE, con entre 119 y 124; Vox, con 44-48; Frente Amplio, con 10-11; ERC, con 9-10; EH Bildu, con 7-8; Adelante Andalucía, con 4-5; Junts con 4-5, Compromís con 4; PNV 2-3 y BNG 2, así como el 1 de CC y el 1 de UPC.