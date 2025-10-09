Quintero asume que las 'cláusulas espejo' "no se cumplen" en el sector primario y duda de que la UE logre cambios

El consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, en el Pleno del Parlamento de Canarias - GOBIERNO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, ha admitido este jueves que las 'cláusulas espejo' que implican reciprocidad con terceros países "no se cumplen" algo que es "muy negativo" tanto para Europa como para el archipiélago.

En respuesta a una pregunta del Grupo Nacionalista en comisión parlamentaria ha dicho que "al menos" deben cumplirse las condiciones fitosanitarias, algo que no ocurre porque en países africanos se usan productos prohibidos en la UE, al tiempo que se ha mostrado pesimista con que se produzca algún cambio.

En esa línea ha apuntado que cree en la "buena voluntad" del comisario europeo de Agricultura y Alimentación, Christophe Hansen, pero también dijo que el Posei "se iba a actualizar" y la propuesta de la Comisión Europea "es todo lo contrario".

No ha obviado de que se produce un "agravio comparativo" porque, aparte de las 'cláusulas espejo', no se puede "competir en sueldos" cuando la masa salarial se lleva en torno al 50% de los costes de una explotación agrícola o ganadera.

Quintero ha incidido en la "hipocresía" de la UE y ha puesto como ejemplo que empresarios canarios "vendieron o regalaron" jaulas a Marruecos en cumplimiento de la ley de bienestar animal y ahora allí se producen huevos que se venden en las islas favorecidos por la mayor capacidad para agrupar gallinas por superficie.

Francisco Linares (CC) ha admitido que en el sector primario hay "competencia desleal" porque aunque se produce con "calidad no se puede competir en precio", entre otras cosas porque el acuerdo de la UE de 'cláusulas espejo' "no se lleva a cabo al 100%".

Además ha señalado que "jamás" se podrá competir con África porque se pagan "sueldos de miseria", de en torno a 200 euros al mes, y se va produciendo un "efecto de desmotivación" entre los agricultores jóvenes que solo garantizan el relevo generacional si el producto "es rentable".

A este escenario se suma, ha indicado Linares, la "incertidumbre" de los aranceles y el "rumor" de que el Posei "va a sufrir disminución considerable" a partir de 2028, que "puede ser hasta un 50%" por lo que entiende que el cumplimiento de las 'cláusulas espejo' se antoja "fundamental".

Para el diputado nacionalista, "la única forma" de competir en el sector primario "es el control" ya que "muchos consumidores priman precio a calidad".