Ratificada una pena de 13 años de cárcel para un hombre por violar a una mujer en su casa en Arona y robarle 3.500 euros

SANTA CRUZ DE TENERIFE 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha ratificado una pena de 13 años de cárcel para un hombre por violar a una mujer enferma por EPOC --ya fallecida-- en su casa en Arona (Tenerife) y robarle 3.500 euros.

La sentencia, hecha pública este jueves, desestima el recurso de apelación interpuesto por el condenado a la sentencia condenatoria de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife.

Los hechos se produjeron el 13 de mayo de 2018 cuando el hombre, de origen marroquí, saltó por el balcón del apartamento de su vecina, la agredió con un puñetazo y la arrastró hasta el dormitorio donde consumó la agresión sexual.

Además, la coaccionó y amenazó para que le diera la llave de la caja fuerte de la vivienda y se apoderó de 3.500 euros en efectivo, tres joyas, un teléfono móvil y las propias llaves de la casa antes de huir.

La Sala ha dado por válidos los testimonios de vecinos y agentes policiales) y las pruebas periciales de ADN que confirman la presencia del semen del procesado y también considera que hay agravante de especial vulnerabilidad, ante la avanzada edad de la víctima y de su grave enfermedad respiratoria, y que no hubo consentimiento.

Así, se ratifica de forma íntegra la sentencia de la Audiencia Provincial que establece concretamente un delito de agresión sexual con acceso carnal que implica nueve años de prisión, 7 años de libertad vigilada y 8 años de inhabilitación especial para trabajar o tener contacto directo con menores tras cumplir la pena de prisión; un delito leve de lesiones con 360 euros de multa; un delito de robo con violencia en casa habitada por el que se le condena a cuatro años de prisión e inhabilitación para el sufragio pasivo y la obligación de indemnizar a los herederos de la víctima con 30.000 euros por lesiones y daños morales, más 3.500 euros por el dinero y efectos sustraídos.

Contra la sentencia cabe interponer recurso de apelación ante el Tribunal Supremo.