Recuperan 7 colmillos de marfil, un esqueleto de coral y un caparazón de tortuga boba en Las Palmas de Gran Canaria

La Guardia Civil se incauta de colmillos de marfil, un esquelo de coral y un caparazón de tortuga boba - GUARDIA CIVIL

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del SEPRONA de la Comandancia de la Guardia Civil de Las Palmas han recuperado siete colmillos de marfil, un esqueleto de coral y un caparazón de tortuga boba al propietario de una colección privada en Las Palmas de Gran Canaria, que no disponía de la documentación ni de los certificados oficiales que acreditasen su procedencia y tenencia legal.

Estos especímenes, según ha informado la Guardia Civil en nota de prensa, están incluidos en el Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) y, en este caso según manifestó su propietario habían permanecido almacenados durante años.

Los especímenes recuperados son cinco colmillos de marfil, dos de ellos de 120 centímetros de longitud y otros dos colmillos de marfil de 90 centímetros de longitud, así como una pieza de 40 centímetros tallada con motivos africanos. La intervención se completa con un esqueleto de coral y un caparazón de tortuga boba (Caretta caretta).

La Guardia Civil señala que el convenio y la normativa de la Unión Europea establecen un marco de protección y control del comercio internacional de especies amenazadas para garantizar su conservación y combatir el tráfico ilegal de fauna y flora silvestre.

La tenencia, exposición o comercialización de especímenes sujetos a esta regulación sin los correspondientes permisos y certificados pueden constituir una infracción de la legislación vigente.

Las infracciones pueden suponer el decomiso inmediato de los ejemplares y la imposición de multas económicas que podrían superar los 60.000 euros, dependiendo de la catalogación de la especie y la normativa aplicable.

La Guardia Civil incide en que, ante el descubrimiento de restos o animales naturalizados antiguos en propiedades familiares o herencias, la vía correcta es contactar con el SEPRONA para informar de la situación y gestionar su entrega o regularización, evitando así incurrir en infracciones legales de carácter grave.