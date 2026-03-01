Rescatada en helicóptero del GES una bañista en apuros en la costa del Puerto de la Cruz (Tenerife)

Archivo - Helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) del Gobierno de Canarias - 1-1-2 CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una mujer, de 78 años, ha sido rescatada este domingo tras verse en apuros en el mar en el litoral del Puerto de la Cruz, en la zona del Penitente, según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 11:34 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando que dos agentes de la Policía Local se habían lanzado al agua para socorrer a una bañista en apuros. Junto a ellos, dos socorristas se lanzaron también para colaborar en el rescate.

Una vez en el lugar, el helicóptero del GES rescató a la afectada, que, con lesiones de carácter leve, fue trasladada hasta la explanada del Penitente. Allí fue valorada por una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario, que la trasladó hasta el Hospiten Bellevue.

Finalmente, una embarcación de Salvamento Marítimo trasladó a los dos policías y a los dos socorristas, sin lesiones, hasta el muelle.