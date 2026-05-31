Rescatado en helicóptero del GES un senderista herido de gravedad tras sufrir una caída en Agaete (Gran Canaria)

Archivo - Helicóptero del GES - CEDIDO POR 112 CANARIAS - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 31 May. (EUROPA PRESS) -

Un senderista, de 36 años, ha sido rescatado en helicóptero del GES tras resultar herido grave por una caída en la zona de Charco Azul, en el municipio de Agaete (Gran Canaria), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 17:26 horas de este sábado, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, rescatadores del helicóptero del GES, junto a bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, accedieron hasta el afectado, le prestaron la primera asistencia y procedieron a su rescate para evacuarlo hasta el aeródromo de El Berriel.

Ya en tierra, personal del Servicio de Urgencias Canario asistió al senderista, que presentó un traumatismo en miembro inferior de carácter grave, y fue finalmente trasladado al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín.