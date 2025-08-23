Rescatado en helicóptero senderista tras desorientarse y quedar en una zona de difícil acceso en Yaiza (Lanzarote)

ARRECIFE (LANZAROTE), 23 (EUROPA PRESS)

Un senderista ha tenido que ser rescatado este viernes tras quedar desorientado y aislado en una zona de difícil acceso ubicada en la Playa del Cochino, en Yaiza, en Lanzarote, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo durante la tarde de este viernes, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, un helicóptero del GES del Gobierno de Canarias rescató al afectado. Finalmente, fue trasladado ileso hasta la helisuperficie de Marina Rubicón.