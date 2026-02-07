Rescatan a un hombre herido moderado al sufrir una caída la pista Las Yedras, en La Laguna (Tenerife)

Archivo - 112 Canarias, SUC - 112 CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un hombre, de 64 años, ha sido rescatado herido moderado tras sufrir una caída en la pista Las Yedras, en la zona de Monteverde de La Laguna (Tenerife), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido a las 10.22 horas y hasta la zona se trasladaron bomberos del Consorcio de Tenerife que, una vez rescataron al afectado, lo trasladaron hasta donde se encontraba la ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC) donde fue asistido por su personal, que comprobó que el herido presentaba un traumatismo de carácter moderado, por lo que fue trasladado en ambulancia al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.

En la resolución del incidente también se personaron agentes de la Policía Local que colaboró con el dispositivo activado.