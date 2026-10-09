Rescatan a tres pescadores de un barco que quedó a la deriva al suroreste de El Hierro

Pesquero rescatado a la deriva en aguas cercanas a El Hierro - SALVAMENTO MARÍTIMO

VALVERDE (EL HIERRO), 9 (EUROPA PRESS)

Salvamento Marítimo rescató en la noche de este jueves a tres pescadores que navegaban a un barco que quedó a la deriva, con el motor afectado y con problemas eléctricos, a más de 230 kilómetros al suroeste de El Hierro.

El pesquero salió del puerto de La Restinga dos días antes y el aviso con las dificultades a bordo llegó al centro de control de Tenerife a las 19.30 horas de este jueves pero no se logró contactar hasta dos horas después, cuando los pescadores comunicaron que estaban achicando agua.

Así, se movilizó al helicóptero Helimer 204 y se dio aviso al yate 'DRAAK' que estaba por la zona para dar apoyo auxiliar hasta que se acometió el rescate por vía aérea y los pescadores fueron trasladados hasta la isla.