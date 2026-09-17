La residencia de atención a personas con Síndrome de Down de La Laguna contará con 18 plazas y 100 como centro de día

Izado de bandera con motivo de la construcción del centro de atención a personas con Síndrome de Down en La Laguna - JUANJO VELÁZQUEZ FOTÓGRAFO

SANTA CRUZ DE TENERIFE 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La construcción del primer centro especializado de atención a personas con Síndrome de Down de Canarias que se levanta en el municipio de La Laguna promovido por Cabildo, Gobierno de Canarias, Ayuntamiento y Trisómicos 21 se encuentra actualmente al 50% de su ejecución.

En la mañana de este jueves se desarrolló el acto simbólico de izado de bandera que marca el ecuador de la construcción de este futuro centro, que contará con 18 plazas residenciales y 100 de centro de día.

El acto contó con la presencia de la presidenta y vicepresidente del Cabildo, Rosa Dávila y Lope Afonso, respectivamente, la consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, la consejera de Acción Social del Cabildo de Tenerife, Águeda Fumero, entre otras autoridades insulares, regionales y locales, así como miembros de la entidad Trisómicos 21 y de la empresa pública Gestur, que ejecuta este proyecto con un presupuesto de 6.798.768,03 euros.

Durante el izado de la bandera, la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, destacó que se ha dado "un paso más para hacer realidad un proyecto pionero, el primer centro específico para personas con síndrome de Down de Canarias, que nació con el objetivo de ofrecer una atención especializada, integral y cercana a las personas y a sus familias".

"Lo que hoy vemos", dijo, "es una obra que avanza y el resultado de un compromiso que hemos mantenido para que este centro pueda convertirse en una realidad".

De hecho, dijo que detrás de sus paredes habrá atención temprana, logopedia, fisioterapia, formación, talleres ocupacionales y atención residencial y diurna, pero, sobre todo, "habrá más oportunidades de autonomía, inclusión y calidad de vida para las personas con síndrome de Down y sus familias".

En esta valoración redundó el vicepresidente Lope Afonso, que subrayó que "esta obra representa un paso decisivo hacia una realidad muy esperada por las familias de la isla, un proyecto pionero que se convertirá en un ejemplo tangible de cómo la colaboración entre administraciones y de la mano de la sociedad se puede mejorar la calidad de vida de las personas y ofrecerles igualdad de oportunidades".

Afonso quiso reivindicar el papel de las familias, poniendo en valor "su esfuerzo, su lucha histórica, que hoy se materializa en este centro que ofrecerá apoyo y atención durante todas las etapas de la vida de las personas con Síndrome de Down de la isla".

Por su parte, la consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, incidió en que "este proyecto representa algo que para el Gobierno de Canarias es fundamental, la capacidad de las administraciones para trabajar juntas y poner los recursos al servicio de las personas", a lo que agregó que "esta actuación es posible gracias a los fondos europeos Next Generation, que el Gobierno de Canarias ha destinado al Cabildo de Tenerife para impulsar proyectos que permitan transformar y mejorar el sistema de cuidados y de atención social".

Además, comentó que el Cabildo "ha sabido canalizar esos recursos hacia una iniciativa tan necesaria como esta, un espacio pensado para las personas, un espacio desde el que ofrecer nuevas oportunidades, favorecer la autonomía y mejorar la calidad de vida de las personas con síndrome de Down y de sus familias".