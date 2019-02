Rodajes en Canarias: 71 producciones, 60 millones de gasto y más de 2.000 empleos directos

Publicado 22/02/2019 14:53:47 CET

Canarias albergó el año pasado el rodaje de 71 producciones audiovisuales que dejaron en las islas más de 60 millones de euros y más de 2.000 contrataciones directas, según cifras dadas a conocer este viernes por el Gobierno de Canarias.

Los detalles de la actividad coordinada por el sello 'Canary Island Film', han sido presentados en rueda de prensa por el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo; el consejero de Turismo, Cultura y Deportes, Isaac Castellano y la responsable del departamento Audiovisual de Canarias Cultura en Red, Natacha Mora.

En total, 18 de las producciones fueron largometrajes de ficción, 6 series y 15 documentales, y el resto programas de televisión (39).

Respecto a los largometrajes, 13 fueron producciones o coproducciones españolas y 5 extranjeras y sobre las series, tres fueron documentales, una de animación y dos de ficción.

Hay rodajes de empresas audiovisuales de Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Italia, Francia, Noruega, Dinamarca, Rusia, Suiza, Japón y España.

En comparación al año anterior se mantiene el mismo número de largometrajes, mientras que crecen especialmente los documentales, que pasan de 7 a 15 respecto a 2017. De todas ellas, un total de 14 se acogieron a los incentivos fiscales (9 largometrajes, 2 series y 3 documentales).

En este sentido, Clavijo ha comentado que está todo "aclarado" y los incentivos garantizados, aunque muchas veces haya "incomprensión" desde el Estado, la última con el proyecto de PGE de 2019, que aumentaba un 15% el impuesto de sociedades.

"Eso lo hubiese puesto en peligro pero se salvó y ahora no hay ninguna duda", ha agregado.

El presidente ha dicho también que los rodajes de producciones audiovisuales forman parte de la estrategia de "diversificación" de la economía canaria, destacando que el archipiélago empieza a convertirse en un "referente internacional".

Clavijo ha apuntado que Canarias "es como un centro comercial con muchas tiendas", lo que permite que una producción pueda grabar en varias islas, pues "se les busca lo que necesitan en cada momento", y con total "fiabilidad", pues hay muchas horas de luz, escasas lluvias para rodar en exteriores y una planta hotelera "de primer nivel".

CLAVIJO, A FAVOR DE POTENCIAR LAS SERIES

Además, ha destacado el valor de las grandes superproducciones, como el rodaje de una entrega de 'Star Wars' en Fuerteventura, "pero están cuatro meses", de ahí que valore más el rodaje de las series, que garantizan una "continuidad" sobre el terreno.

Mora no ha querido avanzar nuevos rodajes en 2019 porque muchas producciones piden "discreción absoluta" y además, cuando ha habido filtraciones, se han ido a otros territorios, al tiempo que ha negado que haya 'tensión' entre las islas para quedarse con los rodajes.

"Aunque son competencia, no hay roces entre islas porque nos coordinamos muy bien y damos un mensaje unido", ha explicado.

Ha señalado que "muchos repiten" en las islas, caso de Universal o Warner, destacando como valor añadido de 'Canary Island Film', la "rápida respuesta" a las necesidades que plantean ya sea en localizaciones, incentivos fiscales o permisos para rodar en espacios naturales protegidos.

Otro dato que viene a confirmar la 'buena salud' del sector en las islas es que la inscripción de empresas audiovisuales en la ZEC --con un 4% de impuesto de sociedades-- se triplicó el año pasado al pasar de 6 a 18.

Castellano, por su parte, ha anunciado que su Consejería está ultimando los preparativos para convocar las subvenciones destinadas al desarrollo y producción de obras audiovisuales de autoría canaria por un importe total de 1.375.000 euros.

La convocatoria será inminente, una vez que ya se ha aprobado el Plan Estratégico de Subvenciones, y comprenderá las siguientes categorías: desarrollo de largometrajes y series de televisión de ficción, animación o documentales, por un importe de 206.250 euros y un plazo de ejecución de 2 años; la producción de largometrajes y series de televisión de ficción, animación o documentales, con un importe de 1.031.250 euros y un plazo de ejecución de 3 años y, finalmente, la producción de cortometrajes, con un importe de 137.500 euros y un plazo de ejecución de 2 años.

Además, la Consejería también lleva a cabo la modificación del Decreto 18/2009, de 10 de febrero, que regula el Registro de Empresas y Obras Audiovisuales de Canarias y el procedimiento para la obtención del certificado de obra audiovisual canaria.

Mora ha destacado la potencia que tienen las subvenciones porque permiten a la industria local impulsar sus propias producciones y contar con el asesoramiento de 'Canary Island Film' para saber "moverse" en el mercado.

TODAS LAS ISLAS CON RODAJE, MENOS LA GRACIOSA

Para este año, la delegación canaria acudirá a 14 eventos promocionales: tres de ellos en territorio nacional (MAFIZ, en Málaga Conecta Fiction, en Navarra e Industry Club de San Sebastián) y en el extranjero, y también realizarán dos misiones específicas en los países escandinavos y Praga.

Entre los largometrajes rodados este año en Canarias destacan, entre otros, 'Wonder Woman 1984', producida por Warner Studios y dirigida por Patty Jenkins (EEUU), en la que prestó servicios la empresa canaria Sur Film; 'Rambo V: Last Blood', producida por Lions Gate Entertainment/Millennium Films/Campbell Grobman Films y dirigida por Adrian Grunberg (EEUU), con servicio de Nu Boyana Canarias; 'Vacaciones con amigos', producida por Bavaria Fiction, Degeto y el canal ARD (DE), con servicio de Seven Islands Film y 'Some like it cold 2', dirigida por Saryk Andreasyan (RUSIA), con servicio de los canarios de BlackstoneFilmCompany.

Entre las películas españolas figuran, entre otras, 'Paradise Hills', de la productora Nostromo/Good Universe, dirigida por Alice Waddington; 'Durante la tormenta', una producción de Atresmedia Cine y Colosé Producciones, dirigida por Oriol Paulo y '4 latas', producida por Wanda Films/TVE y dirigida por Gerardo Olivares.

Con relación a las series de televisión, cabe mencionar 'Hierro', creada por Pepe Coira y dirigida por Jorge Coira (ES), una serie original de Movistar+ coproducida con Portocabo, la francesa Atlantique Productions y ARTE (con servicio prestado por Jugoplastika), y 'La Sala', dirigida por Manuel Sanabria y César Arriero, y coproducida por CanCan y Funwood Media (ambas canarias) e Isla Audiovisual, en emisión actualmente en HBO.

Ambas fueron rodadas íntegramente en El Hierro y Gran Canaria, respectivamente.

Además, siete de las ocho islas han acogido el rodaje de alguna de estas producciones, una circunstancia que no se había dado hasta ahora.