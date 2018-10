Rodríguez (NC) se interesa por la gestión del Gobierno de Canarias para ejecutar los PGE 2018

Publicado 22/06/2018 17:13:48 CET

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario de Nueva Canarias (NC), Román Rodríguez, se interesó este viernes por la organización y gestión del Gobierno de Canarias para ejecutar las partidas provenientes de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018.

En un comunicado, los nacionalistas de izquierdas han explicado que preguntaron al presidente, Fernando Clavijo, si pretende elaborar una ley de crédito extraordinario para distribuir los recursos adicionales, como se hizo el pasado año para inyectar más fondos a la sanidad, la educación y los servicios sociales.

Aquí, Rodríguez recordó que los presupuestos estatales se aprobarán definitivamente en el pleno de la Cámara Baja, previsto para la próxima semana entre el martes y el jueves.

De igual modo, reclamó agilidad al Ejecutivo de Pedro Sánchez para disponer de las transferencias y los convenios previstos en áreas como empleo, carreteras, obras hidráulicas, vivienda, I+D+i e infraestructuras educativas, entre las principales.

En este sentido, en especial, Rodríguez se dirigió al Ejecutivo regional para "saber lo que está haciendo y cómo se está organizando" con el fin de evitar los problemas de gestión evidenciados en 2017.

A pesar de que las partidas no ejecutadas en 2018 "no se vayan a perder si se respeta" el compromiso adquirido por la anterior Administración estatal, en opinión de NC el gabinete de Clavijo "no tiene argumentos para escudarse" ya que los nuevos PGE entrarán en vigor casi el mismo día que, el año pasado, publicados en el BOE del 28 de junio de 2017.