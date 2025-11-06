Las RUP suscriben un frente común en el que piden revisar el nuevo marco financiero de la UE y blindar el Posei

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo (d), en una reunión de las RUP para abordar el nuevo marco plurianual de la UE - GOBIERNO DE CANARIAS

Las Regiones Ultraperiféricas (RUP) han firmado este jueves en Bruselas, en un acto organizado por Eurodom, un manifiesto en defensa del estatus de las regiones que aboga por revisar el nuevo marco financiero 2028-34 diseñado por la Comisión Europea y blindar programas específicos, caso del Posei.

El documento exhorta a la Comisión Europea "a revisar en profundidad su propuesta y a garantizar el respeto del artículo 349 del TFUE, que establece el principio de diferenciación en favor de las regiones ultraperiféricas".

También reclama que, durante las negociaciones interinstitucionales para revisar la propuesta inicial de la Comisión Europea, se mantenga "una política europea ambiciosa para las regiones ultraperiféricas, con presupuestos específicos y aumentados".

En línea con las prioridades de Canarias, el manifiesto en defensa del estatus RUP solicita el mantenimiento del Posei "como instrumento autónomo, con un presupuesto duplicado y protegido, a fin de garantizar la seguridad alimentaria, la estabilidad agrícola y el apoyo al empleo rural en las regiones ultraperiféricas".

Reclama asimismo la continuidad de los mecanismos existentes y el aumento de los fondos asignados a las regiones ultraperiféricas durante el período 2021-2027 en el marco de la política de cohesión para el período 2028-2034, recoge una nota del Gobierno canario.

En particular, "la asignación específica FEDER-RUP y FSE-RUP, así como el mantenimiento de tasas de cofinanciación elevadas, indispensables para la continuidad territorial, la inversión pública y la resiliencia económica de las regiones ultraperiféricas".

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, que intervino en representación de las RUP, lanzó este jueves un llamamiento a reforzar el frente común de las regiones ultraperiféricas y sus aliados para revertir la "injusta" propuesta de Marco Financiero Plurianual.

Para Clavijo, que intervino en nombre de todas las RUP, la movilización es más necesaria que nunca en un momento "crucial" donde "están amenazados nuestros los derechos, una amenaza que requiere una respuesta firme y coordinada".

"Debemos responder con una sola voz ante el peligro de que nuestro estatus específico se diluya y el próximo Marco Financiero Plurianual nos aleje aún más del resto del territorio europeo", indicó.

El jefe del Gobierno de Canarias recordó que la "unidad de acción de las RUP, con los Estados y aliados apoyando, ha sido la fuerza ante retos anteriores y debe seguir siéndolo", porque "juntos también ganaremos esta batalla vital".

CARTA A VON DER LEYEN

En esta línea, consideró importante que el Gobierno francés ya haya trasladado a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, su protesta, algo que espera que haga también el Ejecutivo español en las próximas semanas.

El objetivo de este frente común en defensa del estatus RUP es lograr que la Comisión Europea rectifique y mantenga en su próximo presupuesto el POSEI, el FEDER, el FSE y las ayudas específicas para la pesca.

En el caso de Canarias, el paquete de recursos que recibe de la UE como región ultraperiférica en el actual marco financiero 2021-2027 alcanza los 4.600 millones de euros, de los que 2.730 millones proceden del FEDER y del Fondo Social Europeo, y 1.878 millones del programa POSEI.

Clavijo recordó que estos fondos ahora en riesgo "no son un privilegio", sino "una herramienta de justicia territorial, una compensación por los sobrecostes estructurales que implica vivir a más de mil kilómetros del continente".

"Han permitido que nuestros agricultores, ganaderos, nuestros pescadores, nuestros jóvenes y nuestras empresas formen parte real de Europa", dijo tras recordar que Canarias y todas las regiones ultraperiféricas han demostrado durante años eficacia y rigurosidad a la hora de ejecutar estas ayudas europeas ahora en peligro.

En especial, el presidente recordó la importancia de garantizar la continuidad del Posei y la actualización de su ficha financiera para adaptarla a los sobrecostes asumidos por los agricultores, ganaderos y pescadores de las islas.

Denunció que la centralización del reparto de las ayudas en los estados amenaza la supervivencia de sector económicos claves para Canarias como el primario.

AGRICULTORES Y GANADEROS

Por esta razón, Clavijo estuvo acompañado en el acto por el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, Narvay Quintero, y por un nutrido grupo de representantes de organizaciones profesionales agrarias (COAG, PALCA, ASAGA, y UPA), organizaciones de productores agrarios (FEDEX, ASPROCAN, TROPICAN, ASOCAN, DOPs de quesos y vinos), de la Mesa Ganadera, de las Federaciones Provinciales de Cofradías de Pescadores y de las empresas industriales (ASINCA) que también se trasladaron a Bruselas para mostrar su rechazo al documento elaborado por la Comisión Europea.

Clavijo también participó en un panel acompañado por los presidentes de las dos RUP portuguesas en el que debatieron a fondo la "injusta" propuesta de la Comisión Europea que centraliza en los Estados el reparto de los fondos.

En nombre de la Comisión Europea, participó el vicepresidente de la Comisión Europea para la Cohesión y Reformas, Raffaele Fitto.

En un video emitido al comenzar el acto, Fitto reiteró su compromiso de activar una estrategia europea para los nueve territorios más alejados de la UE, incorporando sus demandas específicas en materia de vivienda, conectividad, transición energética, sector primario, turismo y migración.

También garantizó la continuidad de las políticas de cohesión y del apoyo a las RUP, aunque no fue más allá en cuanto a cómo se trasladarán estos compromisos en el futuro Marco Financiero Plurianual.

El encuentro contó asimismo con intervenciones de representantes de los tres estados con regiones RUP --España, Portugal y Francia--, además de eurodiputados que se sumaron al rechazo de los planes del equipo de Ursula Von der Leyen.

Entre ellos, habló en la clausura el primer vicepresidente del Parlamento Europeo, Younous Omarjee, mientras que también participaron en los paneles los canarios Gabriel Matos y Juan Fernando López Aguilar.

Sobre el papel que jugará la Eurocámara en la defensa de las RUP, Clavijo consideró una buena noticia la posición expresada recientemente por el Parlamento Europeo rechazando de plano la propuesta de la Comisión Europea.

Recordó que, en la carta remitida la semana pasada a Von der Leyen, los grupos señalan que la política de cohesión no puede ser diseñada y gestionada exclusivamente por los gobiernos centrales nacionales.

En esa línea dijo que el papel de las regiones y autoridades locales debe reforzarse y articularse mucho mejor en las disposiciones jurídicas de la propuesta.