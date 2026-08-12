Salud Pública emite recomendaciones para evitar riesgos durante la observación del eclipse de este miércoles

Imagen de recurso de personas utilizando gafas especiales. - CGCOO

SANTA CRUZ DE TENERIFE 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, a través del Servicio Canario de la Salud (SCS), ha recordado recientemente las principales recomendaciones para prevenir posibles riesgos para la salud que puedan producirse en un evento de observación de eclipse solar como el que tendrá lugar este miércoles, 12 de agosto.

Uno de los principales riesgos durante un eclipse solar es la lesión retiniana potencialmente irreversible que se produce al mirar el sol directamente sin protección adecuada, incluso cuando el sol está parcialmente cubierto. Para verlo con seguridad, se deben utilizar únicamente gafas especiales para eclipses que cumplan la norma de seguridad correspondiente, según informó el departamento regional en una nota de prensa.

Las gafas de sol normales, aunque sean muy oscuras, no protegen lo suficiente para mirar directamente al sol. Tampoco es seguro utilizar radiografías; CDs o DVDs, cristales ahumados, filtros caseros, gafas 3D de cine ni lentes oscuras sin certificación.

Por ello, se recuerda que la seguridad no depende de que el material sea oscuro, sino de que esté certificado. Antes de comprar unas gafas para el eclipse, comprueba que incluyen:

-Marcado CE: es obligatorio para este tipo de productos e indica que el fabricante declara que cumple la normativa europea aplicable.

-Referencia a la norma EN ISO 12312 - 2:2015 (o ISO 12312 - 2:2015): es recomendable que el producto haga referencia a esta norma, que establece los requisitos aplicables a las gafas para la observación directa del sol.

-Datos del fabricante/ importador: deben estar identificados de forma clara. Instrucciones y advertencias de uso: el producto debe explicar cómo utilizarse con seguridad.

-Filtro en buen estado: no debe tener rayaduras, roturas, burbujas, zonas claras ni defectos visibles.

CÓMO USAR LAS GAFAS

Los especialistas recuerdan cómo deben ser usadas correctamente las gafas durante el avistamiento del eclipse solar en cinco sencillos pasos:

1. Ponte las gafas antes de mirar al sol y no te las quites mientras estés observándolo.

2. Durante las fases parciales del eclipse, antes y después de la totalidad, mantenlas siempre puestas.

3. Supervisa especialmente a niños y niñas y personas mayores para evitar que miren al sol sin protección.

4. No uses gafas dañadas, rayadas, dobladas o antiguas si no puedes comprobar que están en buen estado y cumplen la normativa.

5. No mires al sol con cámaras, prismáticos o telescopios. Estos dispositivos necesitan filtros solares específicos.