Salvamento Marítimo escolta hasta La Restinga un cayuco con 78 migrantes subsaharianos a bordo

Archivo - Salvamar Izar - CEDIDO POR SALVAMENTO MARÍTIMO - Archivo

VALVERDE (EL HIERRO), 5 (EUROPA PRESS)

Salvamento Marítimo ha escoltado hasta el Puerto de La Restinga (El Hierro) un cayuco con 78 migrantes de origen subsahariano que fue localizado en la tarde de este sábado cuando navegaba a unas ocho millas de la costa.

Según ha informado el organismo estatal, fue la Guardia Civil la que comunicó sobre las 19.00 horas al centro de Salvamento en Tenerife la detección de un eco radar correspondiente a una posible patera o cayuco en aguas próximas a la isla.

En este momento, se movilizó a la Salvamar Navia, cuya tripulación localizó la embarcación irregular y la escoltó hasta La Restinga, donde desembarcaron sobre las 20.00 horas un total de 78 varones subsaharianos.