Salvamento Marítimo intercepta un cayuco con 94 personas migrantes a once millas de El Hierro

Salvamento Marítimo rescata a un cayuco a once millas de El Hierro - SALVAMENTO MARÍTIMO

VALVERDE (EL HIERRO), 11 (EUROPA PRESS)

Salvamento Marítimo ha escoltado este viernes hasta el puerto de La Restinga (El Hierro) a un cayuco con 94 personas migrantes a bordo.

La embarcación fue localizada navegando a unas 11 millas de la isla, por lo que se movilizó a la Salvamar Diphda para proceder a su rescate, según ha informado el organismo estatal a los medios.

Una vez en tierra, el dispositivo sanitario en la zona, con personal del Servicio de Urgencias Canario, Atención Primaria y Cruz Roja, asitió a los migrantes. Ninguno precisó traslado al Hospital.