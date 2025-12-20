La San Silvestre Ciudad de Arrecife (Lanzarote) 2025 prevé batir su récord con unos 1.600 corredores

Camiseta de la San Silvestre Ciudad de Arrecife (Lanzarote) - CEDIDO POR LA ORGANIZACIÓN

ARRECIFE (LANZAROTE), 19 (EUROPA PRESS)

La carrera popular San Silvestre Ciudad de Arrecife (Lanzarote) 2025 que tendrá lugar el próximo 31 de diciembre ha previsto que se pueda batir su récord de participación con unos 1.600 corredores.

Según informa el Ayuntamiento, además, la cita estrenará en esta edición su nueva imagen visual donde se recrea el centro histórico de la capital de la isla.

La carrera tienen como cartel oficial un diseño de la firma artística Yaizart con la silueta dibujada de la capital conejera, con sus símbolos históricos del centro de la ciudad, como el Puente de las Bolas, o el Campanario de la iglesia de San Ginés, junto a la renovada plaza de Las Palmas, de reciente estreno.

Al respecto, el alcalde, Yonathan de León, resaltó que "esta carrera se ha consolidado en el calendario deportivo de la ciudad, y además, permite a las familias participar y divertirse entre la amplia programación navideña que ha organizado el Ayuntamiento, con muchas sorpresas para este fin de año, entre ellas la emisión del programa de Noche Vieja de la TV Canaria, ya grabado en el Charco de San Ginés, que cuenta con la actuación de grandes artistas y grupos musicales de Canarias".

Este 2025 se celebra la décimo tercera edición donde se espera colgar antes del día de Navidad (25 de diciembre) el cartel de no hay más plazas disponibles con un nuevo récord de participantes, rozando los 1.600 corredores.

Todas las inscripciones se deben realizar de forma directa en la página oficial del evento www.sansilvestrearrecife.es, que con la hoja de inscripción y el abono de la pequeña cuota de participación recibirán la validación de la plaza.

La prueba arrancará a las 10.00 horas con la carrera infantil para, posteriormente, a las 12.00 horas, dar la salida a los adultos, con salida y meta en el Parque Islas Canarias.

Este año la carrera arrancará en el Parque Islas Canarias, llegando hasta la zona de la Punta del Camello y pasará por toda la capital, incluyendo el entorno del charco de San Ginés, donde se ubica la Feria de la Navidad.