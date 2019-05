Sánchez acusa a CC de usar el "victimismo" y el "reproche" para esconder sus "incapacidades"

Publicado 16/05/2019 13:58:22 CET

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 16 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha acusado a CC de usar el "victimismo" y el "reproche" contra su Ejecutivo para esconder sus "incapacidades" a la hora de ejecutar los convenios Canarias-Estado firmados bajo su Presidencia.

Durante un mitin que ha tenido lugar este jueves para apoyar a los candidatos del PSOE de Canarias al Gobierno regional, Ángel Víctor Torres, y al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo, y al Cabildo grancanario, Luis Ibarra, ha añadido que, tras 26 años, la formación nacionalista intenta exculpar de este modo sus propias debilidades.

Así, ha recordado que durante los diez meses de Gobierno socialista se han firmado convenios en materia hidráulica, de vivienda, carreteras e incluso un nuevo Estatuto de Autonomía.

"Y enfrente nos hemos encontrado simplemente el reproche para esconder la incapacidad de ejecutar los convenios", dijo para añadir que el Estado necesita un Gobierno canario con un proyecto político que comparta los objetivos de Madrid, "y eso solo puede venir de la mano de Ángel Víctor Torres".

PIDE COHERENCIA A LOS CANARIOS PARA ESTE 26M

En este sentido, el presidente ha pedido "coherencia" a los canarios este 26M. "Coherentes con el futuro y el avance de Canarias. Y eso solo lo puede garantizar el PSOE y Torres como presidente de Canarias", insistió.

"Si votamos avance en España --añadió-- no podemos votar retroceso en Canarias. Me gustaría trasladar varios mensajes a la derecha: al PP, Limpieza y basta de corrupción; A Cs, basta de exclusión; y a CC, cambio, cambio y cambio".

Sánchez apuntó que no se puede dejar la "faena" a medias y se mostró convencido de que la ola del 28A llegará con más fuerza a todos los rincones de Canarias votando al PSOE.

Para Sánchez, esto es importen importante porque en España hay un estado descentralizado y autonómico. "Unas de las grandes descentralizaciones es hacia los municipios y estoy convencido de que esta será la legislatura de los municipios", apuntó.

JUSTICIA SOCIAL, LIMPIEZA Y CONVIVENCIA

Además, el presidente explicó que el 28A los canarios votaron no volver al retroceso de la derecha y sus tres siglas. "Nuestro proyecto se sintetiza en tres conceptos. Justicia Social, limpieza y convivencia", observó.

Por ello, hizo especial hincapié en que "para que el avance sea definitivo se necesita el compromiso de Canarias".

"No podemos dejar la faena a medias, hay que culminarla. No nos confiemos porque la derecha ha dicho que si suma, se entiende. Somos los únicos que hablamos de dependencia, de empleo, de educación... y enfrente tenemos a uno que dice que viaja al centro, pero al centro de la tierra; a otro que quiere suplantar al PP y a otro que no se baja del caballo", dijo entre las risas de las más de 400 personas que asistieron a la plaza del Pilar Nuevo de la capital grancanaria.