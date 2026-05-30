Sánchez felicita a Canarias por su día: "Una tierra orgullosa de sus raíces y abierta al mundo"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ofrece una rueda de prensa en la Embajada de España ante la Santa Sede, a 27 de mayo de 2026, en Roma (Italia). - Pool Moncloa/Fernando Calvo y ️Vatican Medi

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 30 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha felicitado este sábado a los canarios con motivo del 30 de mayo, jornada en la que la Comunidad Autónoma celebra su día.

"Canarias es una tierra orgullosa de sus raíces y abierta al mundo", ha escrito en un mensaje a través de su perfil oficial en la red social 'X'.

En este sentido, Sánchez puso de relieve el papel del archipiélago como "lugar de encuentro entre culturas" donde la diversidad "se vive con naturalidad".