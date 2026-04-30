Sanidad cifra en un 18,45% el seguimiento este jueves de la huelga nacional de médicos

Concentración convocada por SEMCA, a 19 de marzo, en el Hospital Doctor Negrín - SEMCA

SANTA CRUZ DE TENERIFE 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha informado este jueves de que la huelga de médicos convocada en todo el país contra la propuesta del Ministerio de Sanidad de reforma del Estatuto Marco ha registrado un seguimiento del 18,45% en las instituciones sanitarias del Servicio Canario de la Salud (SCS).

De los 7.096 efectivos convocados a la huelga, tanto en Atención Primeria como en Hospitalaria, estaban afectados por esta convocatoria 4.396, de los que 811 la secundaron.

Del seguimiento por áreas de salud en Gran Canaria la secundaron 443 de los 1.834 efectivos afectados, lo que representa el 24,15%, mientras que en Tenerife el seguimiento fue de 355 de los 2.045, es decir, del 17,36%.

Por su parte, en Lanzarote han secundado el paro 23 de los 248 profesionales afectados por la huelga, el 9,27%, en Fuerteventura la secundaron seis de los 303 afectados, es decir, el 1,98%. Mientras, en La Palma el seguimiento fue del 5,23%, puesto que acudieron a la huelga nueve de los 172 afectados, mientras que en La Gomera acudió a la convocatoria uno de los 49 afectados, lo que supone el 2,04%. En El Hierro, no hubo ningún efectivo en huelga.

En paralelo, la jornada de este jueves, que cuenta con 1.332 efectivos en servicios mínimos, ha transcurrido sin incidencias destacables.