Sanidad insiste en la importancia de donar sangre, al menos, dos veces al año - CONSEJERÍA DE SANIDAD

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia del Servicio Canario de la Salud (SCS) activa este sábado y domingo, y durante la semana próxima, diferentes campañas para facilitar la donación de sangre.

Durante el fin de semana estarán operativos varios puntos fijos de extracción en centros hospitalarios. Al Hospital Universitario de Canarias se podrá acudir hoy, de 8:30 a 14:30 y de 15:30 a 20:00 horas, y el domingo de 8:30 a 21:30 horas, según ha informado el departamento regional en una nota.

En el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria se puede donar también mañana de 9:00 a 13:00 horas.

LA PRÓXIMA SEMANA

La próxima semana comienza la campaña de donación de sangre en las universidades públicas de Canarias.

En el caso de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, del 2 al 6 de marzo se podrá donar en el Campus de San Cristóbal, en la Facultad de Ciencias de la Salud, el lunes de 9:30 a 14:00, el martes y miércoles de 9:00 a 14:00, el jueves de 9:00 a 14:00 y de 14:45 a 19:45 y el viernes de 9:00 a 13:30 horas.

Los días 2 y 3 de marzo se podrá donar en el Campus de Tafira, en la Escuela de Arquitectura. La sala de donación se ubicará en el aula 9 el lunes de 9:30 a 14:00 y el martes de 9:00 a 13:30 horas.

En el Campus del Obelisco, se podrá donar en la Facultad de Humanidades y en la de Ciencias de la Educación el 3 y 4 de marzo. El martes el horario será de 9:00 a 20:00 y el miércoles de 8:30 a 20:00 horas.

En cuanto al Campus de Montaña Cardones, se visitará la Facultad de Veterinaria el 5 de marzo de 9:30 a 19:00 horas. Por otro lado, en cuanto a las salidas de las unidades moviles, el lunes una de ellas se instalará en la calle Triana, en Las Palmas de Gran Canaria, de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 21:00 horas.

El martes, día 3, tendrá lugar una campaña en el colegio Nuestra Señora del Pilar de la capital grancanaria, de 9:00 a 14:00 y de 14:45 a 20:00 horas.

Asimismo, el 4 de marzo el IES Arguineguín, en Mogán, contará con un punto de donación de 9:30 a 13:30 horas.

El 5 y 6 de marzo se celebrarán dos jornadas de donación en el CPEIPS Salesianos de 14:45 a 20:00 horas.

El Centro Comercial Las Arenas contará con una unidad móvil el 6 de marzo de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 21:00 horas. También el viernes, día 6, se podrá donar en el Centro Comercial Alcampo de Telde de 16:00 a 20:45 horas.

EN TENERIFE

La campaña de promoción de la donación de sangre en la Universidad de La Laguna comenzará el próximo lunes, día 2, y se prolongará hasta el 18 de marzo.

Del 2 al 5 de marzo una unidad móvil se desplazará hasta el Campus de Anchieta para atender a alumnos, docentes y personal administrativo. Concretamente, se podrá donar en la Facultad de Farmacia el lunes de 9:00 a 18:45 horas; en la Facultad de Ciencias - sección de Biología el martes de 9:00 a 18:45 horas y en la Facultad de Ciencias - sección de Física y sección de Matemáticas, el miércoles de 9:00 a 19:15 y el jueves de 9:00 a 19:00 horas.

Como cada semana, el punto de donación ubicado en el Multicentro Comercial El Trompo de La Orotava permanecerá abierto de lunes a viernes de 16:15 a 20:30 horas.

Los días 2 y 3 de marzo tendrá lugar una campaña de donación en La Guancha. La unidad móvil se instalará en la Plaza de Las Ferias de 10:00 a 13:15 y de 16:30 a 20:00 horas.

Al día siguiente, el miércoles, 4 de marzo, esa misma unidad se instalará en San Juan de la Rambla, en el Ayuntamiento, de 9:45 a 13:00 horas y en la Plaza de la Constitución de 16:30 a 19:45 horas.

El jueves se celebrará una campaña de donación en la empresa Schreiber Foods Canarias, en Santa Cruz de Tenerife, de 9:00 a 13:15 horas.

San Cristóbal de La Laguna, sede regional del Día Mundial del Donante de Sangre 2026, recibirá la visita de la unidad móvil el 5 y 6 de marzo. Se ubicará en la Plaza de la Catedral el jueves de 16:00 a 20:15 y el viernes de 9:00 a 13:45 y de 16:00 a 20:15 horas.

ISLAS NO CAPITALINAS

La próxima semana se llevará a cabo la campaña en el municipio de Antigua (Fuerteventura), donde se habilitará un punto de extracción en el interior del Centro de la Juventud. El horario será de lunes a miércoles de 16:00 a 20:30, el jueves de 9:00 a 13:15 y el viernes de 9:00 a 13:00 horas.

También se puede donar en el Hospital General de Fuerteventura, donde se encuentra el punto fijo de donación de sangre de la red hospitalaria en la Isla, de lunes a viernes de 11:00 a 13:30 horas.

Por su parte, en Lanzarote, el equipo de extracción de la isla se trasladará la próxima semana hasta el CEIP Costa Teguise para realizar una campaña de donación en este centro de estudio. Será el lunes de 14:30 a 20:15 y el martes y el miércoles de 8:45 a 14:00 horas.

El jueves y viernes será el turno del personal del Aeródromo Militar de San Bartolomé, que podrá donar en la sala de extracción habilitada en sus instalaciones de 8:45 y las 13:15 horas.

La semana próxima se realizará la primera campaña del año en El Hierro. El equipo visitará el lunes y martes Frontera, concretamente, el punto de donación se ubicará delante de la Plaza en Tigaday de 15:30 a 21:15 horas. El miércoles se desplazará hasta El Pinar, a la altura del Bar-Cafetería El Mentidero, de 16:00 a 20:30 horas.

Por último, la unidad se situará en la plaza de Santiago, en Valverde, el jueves de 15:45 a 21:00 y el viernes de 8:45 a 13:45 horas.