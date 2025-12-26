Sanidad insta al uso de la mascarilla quirúrgica en centros sanitarios para evitar la transmisión de virus respiratorios

Sanidad insta al uso de mascarilla quirúrgica en centros sanitarios para evitar la transmisión de virus respiratorios - CONSEJERÍA DE SANIDAD

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Salud Pública, ha instado desde este viernes al uso de mascarilla quirúrgica en centros sanitarios para evitar la transmisión de virus respiratorios.

Recuerda el Ejecutivo canario que las islas continúan en una línea "ascendente" en casos de gripe, situándose la incidencia de la misma en 194,4 casos por 100.000 habitantes, pasando con ello a escenario 2, es decir, de 'riesgo medio'.

Por ello, se ha elevado la recomendación de uso de mascarilla quirúrgica en cualquier espacio de un centro sanitario, y para el personal de ámbitos vulnerables en los centros sociosanitarios, para prevenir la transmisión de la enfermedad y reducir el riesgo de contagio sobre todo a la población más vulnerable, según ha informado el Ejecutivo.

Asimismo, recuerda la importancia del uso de la mascarilla quirúrgica en espacios compartidos para todas aquellas personas que presenten síntomas gripales y también para aquellas con ocupaciones que impliquen un contacto cara a cara extenso con el público.

En este sentido, y teniendo en cuenta los reencuentros por Navidad, que tienen lugar en su mayoría en espacios cerrados, se recuerda a aquellas personas que presentan síntomas como tos, fiebre, malestar general, dolor de garganta, congestión y secreción nasal, entre otros, que es recomendable el uso de mascarilla para evitar la transmisión del virus.

INCIDENCIA EN CANARIAS

Según el informe de vigilancia de infección respiratoria aguda (IRA) en Canarias elaborado por la Dirección General de Salud Pública del SCS correspondiente a la semana del 15 al 21 de diciembre, la tasa de incidencia de la gripe es de 194,4 casos por 100.000 habitantes, lo que sitúa a Canarias en escenario 2 o de riesgo medio.

De esta manera, los datos confirman la tendencia ascendente que se venía registrando en los últimos días, y se pasa del escenario 1 al escenario 2, por lo que es importante que tanto el sistema sanitario como la población continúe tomando medidas de protección simples pero efectivas como es el uso de la mascarilla cuando se tiene síntomas gripales.

En caso de tener síntomas gripales, además del uso de la mascarilla, se recomienda:

· Incrementar la ventilación de las estancias.

· Realizar higiene de manos con frecuencia, sobre todo tras sonarse la nariz o toser.

· Taparse la boca y la nariz al estornudar o toser, tapándose en la flexura del codo o con un pañuelo de papel.

· Utilizar pañuelos desechables, tirándolos tras cada uso.

· Evitar el contacto muy cercano con personas vulnerables.

· No compartir vasos, cubiertos, toallas y otros objetos que hayan podido estar en contacto con saliva o secreciones.

OTRAS RECOMENDACIONES

Con el cambio a escenario 2 de riesgo se amplía la recomendación del uso de mascarilla quirúrgica a todas las personas, tanto personal sanitario como pacientes y acompañantes, en todas las áreas de centros sanitarios.

De igual modo, en los centros sociosanitarios, se recomienda el uso de mascarilla quirúrgica al personal de ámbitos vulnerables, así como a aquellos pacientes o residentes que presenten sintomatología.

Mientras, la campaña de vacunación estacional contra la gripe se ha incrementado un 14,95 por ciento con respecto al mismo periodo de 2024, según los datos de la Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud (SCS).

En total se ha vacunado a 246.224 personas, de las cuales 11.631 dosis han sido suministradas en la última semana, lo que supone un incremento del 40,6 por ciento con respecto a la misma semana del año 2024.

La Dirección General de Salud Pública recuerda la importancia de la vacunación como principal herramienta para prevenir complicaciones en caso de contagio.