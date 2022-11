SATSE Canarias pide al SCS adoptar medidas necesarias para proteger a enfermeras y fisioterapeutas embarazadas

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Enfermería SATSE en Canarias ha solicitado al Servicio Canario de Salud (SCS) a adoptar las medidas necesarias para proteger a las enfermeras y fisioterapeutas embarazadas, ya que aseguran que "existen casos de discriminación" hacia las profesionales.

El sindicato ha asegurado que se ha informado al SCS sobre los problemas que las profesionales embarazadas están teniendo en la mayoría de las gerencias de salud de Canarias, ya que "carecen de puestos exentos de riesgos y la Mutua (MAC) no les concede la prestación por riesgo desde el inicio de la gestación".

De este modo, expone que cuando la profesional de enfermería embarazada comunica su estado al servicio de prevención de riesgos "la respuesta es que no existe ningún puesto de trabajo adaptado", por lo que la mutua es la que debe conceder la prestación por riesgo para proteger a la trabajadora embarazada y al feto, según ha informado SATSE en nota de prensa.

Sin embargo, añade, que la Mutua "no" acoge a la trabajadora embarazada (salvo en contadas excepciones) hasta la semana 27-28 de gestación (7 meses) a pesar de tener los informes y una resolución favorable de la gerencia correspondiente, en la que comunican que no existe puesto adaptable.

Por ello, desde SATSE se critica "no solo el rechazo de la Mutua a acoger a la embarazada desde el inicio de su gestación, sino a las gerencias que siguen permitiendo esta situación" a pesar de ser "las responsables de la seguridad de las gestantes y de su bebé".

Otro de los problemas que plantean, y que califican de "grave", es que las profesionales embarazadas que no son acogidas por la Mutua "se ven obligadas a pedir una Incapacidad Temporal (IT) por temor a lo que le pueda pasar a su bebé al tener que incorporarse a su puesto de trabajo".

En este sentido, desde SATSE se asegura que se ha detectado casos de trabajadoras que estando de IT se les ha acabado el contrato y han tenido que pedir el alta, incorporarse a su puesto de trabajo (puesto no adaptado para ella) y volver a coger una IT.

Añade que aunque el embarazo es una situación fisiológica, generalmente con "un transcurso normal y que tiene por resultado el nacimiento de un hijo sano, en algunas ocasiones la madre gestante adquiere una vulnerabilidad especial", por ello considera que es ahí donde deben emplearse "todos los recursos, asistenciales y administrativos, para lograr el resultado más favorable" para la madre y su hijo.

Finalmente, se expone que si bien el Ministerio de Igualdad "lucha por la no discriminación de las mujeres", desde SATSE se considera que las profesionales de enfermería embarazadas en Canarias "están sufriendo una triple discriminación", tales como la no prestación de acogimiento por parte de la Mutua desde el inicio de su embarazo, tener que seguir trabajando en sus servicios "a pesar de correr riesgos para ella y su bebé y que no" se les ofrezca contratos si están en situación de IT (ocasionadas, además, por la situación de estrés en la que se encuentran).

Ante todo ello, SATSE propone que se establezca una normativa común en todas las gerencias para la concesión de la prestación por riesgo de embarazo para todas las enfermeras y fisioterapeutas del SCS.