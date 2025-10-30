Las Semanas de la Ciencia y la Innovación 2025 en Canarias se pondrán en marcha a partir de este lunes - CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES

SANTA CRUZ DE TENERIFE 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura del Gobierno de Canarias ha invitado este jueves a toda la ciudadanía a participar en las Semanas de la Ciencia y la Innovación en Canarias (SCIC25), que comienzarán el próximo lunes. La cita busca consolidarse un año más como el "gran encuentro anual" de divulgación científica en las Islas, a través de su carácter abierto y participativo.

En concreto, bajo la idea de que el conocimiento es el hilo conductor entre disciplinas, generaciones y territorios, las SCIC25 reunirá talleres, rutas científicas, charlas, espectáculos, ferias y jornadas de puertas abiertas para compartir la ciencia y la innovación desde sus múltiples dimensiones, según ha precisado el departamento regional en una nota.

Las actividades, de carácter gratuito, presencialy online, serán impartidas por centros de investigación, universidades, parques científicos, asociaciones, empresas innovadoras, museos y jardines botánicos, entre otros agentes del ecosistema del conocimiento. Estas iniciativas combinarán ciencia aplicada, pensamiento crítico y visión de futuro para todos los públicos, desde alumnado, familias, docentes a personas emprendedoras o interesadas en la ciencia y la tecnología.

TRES EJES TEMÁTICOS

El programa se articulará en tres grandes ejes temáticos: ciencia que mejora la vida, con actividades sobre salud, energía, alimentación sostenible y medio ambiente; descubrir para entender, que fomenta la curiosidad y el pensamiento crítico con experimentos, astronomía, geología y biodiversidad; e innovar para avanzar, centrado en la relación entre ciencia, tecnología, empleo y futuro.

En esta edición número XXI, cada isla ofrecerá propuestas innovadoras adaptadas a la actualidad y el entorno. De este modo, en la isla de Lanzarote, por ejemplo, habrá talleres de robótica, programación e inteligencia artificial que acercarán a la población juvenil al pensamiento computacional y la creatividad tecnológica. En Fuerteventura, por su parte, la mesa redonda 'El Gran Salto' abordará el impacto de la IA en la vida cotidiana, junto a visitas al Parque Tecnológico y el espectáculo Las mil caras de la Luna, que une arte y ciencia.

Gran Canaria acoge actividades sobre inclusión tecnológica, laboratorios familiares, talleres de biología molecular y astronomía, así como la participación del proyecto nacional Cohorte IMPaCT, pionero en salud pública. En Tenerife, las jornadas del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) y del ITER celebran sus aniversarios con puertas abiertas, observaciones solares y actividades de innovación.

La Palma combinará, mientras, rutas científicas, talleres ambientales y observación astronómica; La Gomera explorará la ingeniería biomimética inspirada en la naturaleza, y El Hierro ofrecerá experiencias inmersivas en realidad virtual educativa. La Graciosa, por su parte, acogerá el taller Sin IA no hay futuro: claves para multiplicar la productividad, centrado en el uso responsable y creativo de la inteligencia artificial.

Además, el programa incluye una amplia oferta online, con charlas sobre One Health, datos espaciales, neurociencia o biotecnología, y observaciones astronómicas en directo desde los observatorios canarios.