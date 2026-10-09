Sosa defiende una alianza electoral de las fuerzas canarias para recuperar grupo propio en el Congreso

Archivo - El consejero de Presidencia y Movilidad Sostenible en un pleno ordinario del Cabildo de Gran Canaria, Teodoro Sosa - CABILDO DE GRAN CANARIA - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Gáldar (Gran Canaria) y dirigente de Municipalistas Primero Canarias, Teodoro Sosa, ha defendido la importancia de poner alcanzar una alianza electoral de las fuerzas políticas de obediencia canaria de cara a poder recuperar un grupo propio en el Congreso de los Diputados tras las elecciones generales del 29 de noviembre.

Así lo ha dicho este viernes en unas declaraciones a los medios de comunicación al ser preguntado por las negociaciones con Coalición Canaria para que sea el cabeza de lista por la provincia de Las Palmas, donde ha destacado que las conversaciones para una alianza están "bastante avanzadas" aunque aún no se ha decidido el papel que ocupará cada persona en el acuerdo.

"No es cuestión de rojos y azules, es cuestión de defender los intereses de Canarias, dondequiera que vayamos. Y esta es la primera prueba de fuego. Todos los que nos sentimos nacionalistas añorábamos y deseábamos que volviera la posibilidad de una alianza entre todas las fuerzas canarias", apuntó.

En este sentido, ha asegurado que está dispuesto a asumir las responsabilidades que le correspondan en función de lo que decidan su organización y la alianza que pueda constituirse.

"No lo decidiré yo --el ser cabeza de lista--. Yo estoy tranquilamente en el municipio de Gáldar y como vicepresidente del Cabildo, pero sé que todos tendremos que hacer esfuerzos personales. Donde quiera que me toque, ahí estaré", ha manifestado.

El dirigente de Primero Canarias ha hecho especial hincapié en que hay voluntad de intentar llegar al mejor acuerdo por Canarias "sin ombliguismo, personalismos y sin mochilas personales, dejando a un lado las diferencias. Es más lo que nos une que lo que nos separa".

Con todo, Sosa ha añadido que, más allá de la alianza que puedan suscribir Primero Canarias y Coalición Canaria, prevé que más de una veintena de organizaciones participen en la firma de un manifiesto en defensa de los intereses del archipiélago.

"Hay que alentar e ilusionar a la gente que está viéndonos, que no tiene que resignarse a votar a los dos bandos, a los rojos o a los azules. Vote usted por Canarias y por los intereses de Canarias, que merece la pena. Hace muchos años que nos recriminaban que estábamos separados, pues ahora no hay esa división, ahora hay ilusión y tenemos que transmitirla", concluyó.