Tenerife acoge la première nacional de la película 'In the fire' con Amber Heard y Eduardo Noriega

Cartel de la película 'In the fire', dirigida por Conon Allyn, protagonizada po Amber Heard y Eduardo Noriega y producida por Pascal Borno y Alain Gillissen - FESTIVAL ISLA CALAVERA

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Cine Fantástico de Canarias Ciudad de La Laguna Isla Calavera acoge este domingo la première nacional de la película 'In the fire' con la presencia de sus dos protagonistas, Amber Heard y Eduardo Noriega, y los productores Pascal Borno y Alain Gillissen. La proyección del filme tendrá lugar a partir de las 18.00 horas en la Sala 17 de Multicines Tenerife.

'In the fire', un thriller sobrenatural escrito y dirigido por Conon Allyn, está ambientada en la década de 1890 y cuenta la historia de Don Márquez, quien después de perder a su esposa contrata a Grace Victoria Burnham, una psiquiatra estadounidense, para averiguar qué le pasa a su hijo, quien parece tener habilidades inexplicables.

La actriz Amber Heard se hizo popular por su papel de la reina atlante Mera en el filme de superhéroes 'Aquaman' del Universo Extendido de DC y próximamente en su secuela 'Aquaman and the Lost Kingdom'. Tuvo su primer papel protagonista en la película de terror 'All the Boys love Mandy Lane' (2006) y ha participado en otros títulos de género como 'Machete Kills' (2013), 'Furia ciega' (2011), junto a Nicolas Cage, 'Bienvenidos a Zombie Land' (2009) o 'Encerrada' (2010), a las órdenes de John Carpenter.

Eduardo Noriega, Premio Isla Calavera de Honor en reconocimiento a su trayectoria, formó parte del elenco de la ópera prima de Alejandro Amenábar 'Tesis' (1996) y protagonizó junto a Penélope Cruz su segundo largometraje, el thriller psicológico 'Abre los ojos' (1997). Por esta interpretación recibió su primera nominación al Premio Goya como mejor actor protagonista.

El canario Mateo Gil, coguionista de ambos filmes de Amenábar, también contó con Noriega en 'Nadie conoce a nadie' (2000), su debut en la dirección, y en el western 'Blackthorn'. Ha rodado a las órdenes de Guillermo del Toro 'El espinazo del diablo' (2001); de Kim Ji-woon 'El último desafío' (2013), junto a Arnold Schwarzenegger; de Christophe Gans, 'La bella y la bestia' (2014); y de Álex de la Iglesia, 'Perfectos desconocidos' (2017). Entre sus próximos proyectos se encuentra el thriller 'In the fire', dirigido por Conor Allyn, y la serie 'Reina roja', de Prime Video.