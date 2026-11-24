Imagen del escenario del Tenerife Cook Music Fest, que vivirá su edición de 2027 los días 8, 9 y 10 de julio. - COOK MUSIC FEST

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Tenerife Cook Music Fest de 2027 será del 8 al 10 de julio y la preventa de entradas a mitad de precio arranca este jueves, 26 de noviembre, según ha avanzado la organización del evento este martes a través de un comunicado.

El festival tendrá repite escenario: la zona portuaria de Santa Cruz de Tenerife, en la que será su sexta edición, consolidado como una de las citas musicales más importantes de las islas.

La preventa arranca el jueves a las 12.00 horas, con un cupo limitado a 5.000 entradas a mitad de precio, que en la edición anterior e agotaron en pocas horas.

Para acceder a ella los interesados deben registrarse en cookmusicfest.es, concretamente en www.cookmusicfest.es/preventa, y "recibirán el aviso de apertura antes que nadie, accederán a la primera fase de precios y conocerán en primicia los avances del cartel", detallan.

La programación del Tenerife Cook Music Fest se articula en tres 'moods' o estilos: urban, latin y tropic, que dan a cada jornada "su propia identidad".

El pasado verano, por su escenario pasaron figuras como Don Omar, Chayanne, Myke Towers, Ivy Queen, Farruko y Olga Tañón, que reunieron a más de 115.000 personas en tres días, colgando el cartel de entradas agotadas en dos de sus jornadas.

El Tenerife Cook Music Fest cuenta con el apoyo del Gobierno de Canarias, Turismo Islas Canarias, Comercio de Canarias, Juventud de Canarias, IDEO, el Instituto Canario de Desarrollo Cultural, el Cabildo de Tenerife, Turismo de Tenerife, Comercio de Tenerife, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, la Sociedad de Desarrollo y la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife. Uno de cada tres de los asistentes al festival vinieron de fuera de la isla y generó un impacto económico de 35,4 millones de euros.