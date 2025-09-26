Tenerife culmina su primer simulacro de riesgo volcánico: "Hoy estamos mucho más seguros que ayer" - EUROPA PRESS

Si bien se reconoce que hay "margen de mejora", la isla califica de "exitosa" la prueba por su capacidad organizativa y logística

GARACHICO (TENERIFE), 26 (EUROPA PRESS)

La isla de Tenerife ha culminado en la tarde de este viernes el simulacro de erupción volcánica en Garachico, una iniciativa enmarcada en el programa europeo EU-Modex de protección ante las emergencias. Este ejercicio quedará sujeto a una evaluación europea que dictamine sus aspectos a mejorar, si bien la isla ha celebrado estar hoy "mucho más seguros que ayer", pese al margen de mejora.

Se trata del primer simulacro de erupción volcánica a gran escala realizado en España. El ejercicio ha contado con la participación de más de 1.000 efectivos nacionales e internacionales, y ha buscado poner a prueba la capacidad de respuesta ante una crisis volcánica.

"Con los datos recogidos hoy procederemos a una evaluación técnica en profundidad que permitirá identificar fortalezas, necesidades de ajuste, y mejoras operativas. Los resultados serán integrados en los planes operativos del Cabildo y puestos a disposición de las instituciones insulares y nacionales, así como de los organismos europeos implicados", ha señalado la presidenta insular.

El presidente del Consorcio EU-MODEX LOT 4, Bogdan Pop ha mostrado su satisfacción por el trabajo realizado durante el simulacro y ha destacado, además, "la plena implicación" a "todos los niveles" para poner en práctica la planificación y organización de un evento de estas características. "Hoy estaremos mejor preparados", añadió.

Por su parte, la consejera de Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez, ha reiterado su felicitación a todos los integrantes del simulacro que han demostrado su capacidad de reacción y trabajo.

"No solo nos preocupa sino nos ocupa la población de Tenerife y hoy hemos demostrado que estamos mejor preparados para un emergencias de estas características", ha dicho.

El viceconsejero del Emergencias del Gobierno de Canarias, Marcos Lorenzo, ha celebrado la conducta ejemplar de la ciudadanía, cuestión que "demuestra la importancia de unir voluntades para estar mejor preparados ante las emergencias". También ha subrayado la importancia de testear los planes y estrategias de emergencias, para poner a prueba la coordinación pero también la capacidad operativa.

El ejercicio de riesgo volcánico EU MODEX Tenerife 2025 ha incluido la ejecución de 13 ejercicios de alta complejidad técnica, tanto de campo como de mesa, en una extensión de unos 30 kilómetros cuadrados (municipio de Garachico), desde las 8:00 hasta las 14:00.

En concreto, según cifras aportadas por el Cabildo, se ha simulado una evacuación, de la zona del Muelle Viejo de Garachico, que afectó a unas 200 personas, si bien la erupción simulada afectó a unos 1877 habitantes en total, dos centros escolares y unas 338 viviendas, que quedaron (en el marco de esta simulación) sepultadas por la lava.

Desde el Instituto Geográfico Nacional, Itahiza Domínguez, ha celebrado la puesta en marcha de esta experiencia desde "la calma" y priorizando una perspectiva "realista". Todo ello, ha explicado, ha permitido comprobar la capacidad de acercar el lenguaje científico, a a veces complicado, a administraciones y equipos de seguridad, a través del comité científico instaurado para esta ocasión.

DIFERENTES ESCENARIOS

Los escenarios simulados han abarcado desde evacuaciones masivas hasta incidentes secundarios como fugas de gases, búsqueda de desaparecidos, atención prioritaria a personas con movilidad reducida y evacuación de animales. Todos han permitido evaluar la interoperabilidad entre instituciones y cuerpos de seguridad, así como la eficacia de los protocolos de actuación establecidos.

Entre las innovaciones destacó la activación del sistema ES-ALERT, herramienta oficial de comunicación de emergencias que permite enviar mensajes directos a los teléfonos móviles de la población afectada.

El simulacro ha contado con la participación de la Unidad Militar de Emergencias (UME), el Consorcio de Bomberos de Tenerife, Brifor, la Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Canaria, Protección Civil, Cruz Roja, voluntariado local, así como organismos científicos como el Instituto Geográfico Nacional (IGN), el CSIC-IGME y el Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan). Han participado observadores y técnicos europeos bajo el paraguas del EU-MODEX.

Este operativo, recuerda el Cabildo, se enmarca en la estrategia de la Unión Europea para reforzar la cooperación y la preparación ante riesgos naturales, y ha servido para fortalecer la confianza mutua entre equipos europeos, constituyendo estándares de nivel internacional en la gestión del riesgo volcánico.