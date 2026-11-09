Tenerife desactiva el PEIN tras finalizar la situación de inestabilidad meteorológica por la borrasca 'Bruna'

Archivo - La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, en el CECOPIN - TONY CUADRADO - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife ha desactivado este lunes el Plan de Emergencias Insular de Tenerife (PEIN) tras finalizar las condiciones de inestabilidad meteorológica que han afectado a Canarias durante los últimos días a consecuencia de la borrasca 'Bruna'.

La decisión se adopta tras la actualización de las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), que constatan la finalización del episodio meteorológico adverso y la ausencia de avisos que justifiquen mantener activado el dispositivo insular de emergencias.

Con la desactivación del PEIN, decaen también todas las restricciones que se habían establecido de manera preventiva.

El Cabildo agradece la colaboración de la ciudadanía y el trabajo de todos los efectivos y servicios que han participado en el dispositivo durante estos días.