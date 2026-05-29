Tenerife encargará un estudio para que el Cabildo pueda actuar como avalista en el alquiler de vivienda

Pleno del Cabildo de Tenerife - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 29 May. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife ha aprobado este viernes un total de 32 propuestas de impulso a la vivienda, la movilidad sostenible y en apoyo a los sectores estratégicos, como la realización de un estudio para que la corporación pueda actuar como avalista para que los jóvenes puedan acceder al mercado de vivienda de alquiler.

Las aprobaciones se han dado a lugar durante el desarrollo del Debate del Estado de la isla.

Entre las medidas respaldadas destaca la petición al Gobierno de España para establecer una tarifa energética específica que garantice la viabilidad de los proyectos de energía geotérmica en Canarias, favoreciendo la inversión privada y consolidando a Tenerife como referente en transición energética y descarbonización.

También salió adelante la reclamación para incluir los vuelos y barcos de residentes canarios en el programa estatal 'Verano Joven', así como la exigencia de mantener la gratuidad del transporte público terrestre en Canarias durante 2025 y 2026, según ha informado la corporación insular en una nota.

ECONOMÍA CIRCULAR

El pleno ha dado luz verde a iniciativas vinculadas a la economía circular, la identidad cultural y los derechos sociales. Entre ellas figura la adaptación de la normativa estatal y europea sobre residuos a la realidad de las regiones ultraperiféricas, con el objetivo de compensar los sobrecostes derivados de la insularidad y avanzar hacia un modelo de tratamiento y valorización de residuos dentro de la isla.

Asimismo, se aprobó reforzar la financiación destinada a la formación y promoción de la artesanía y la indumentaria tradicional, además de impulsar un Pacto Insular por la Diversidad LGBTIQA+ para combatir los discursos de odio y promover políticas públicas de igualdad, sensibilización y protección de derechos.

Las propuestas aprobadas incluyen además la petición al Estado para flexibilizar la regla de gasto y permitir que las administraciones saneadas puedan invertir sus remanentes sin penalizaciones.

ÁMBITO SOCIAL

El pleno ha respaldado el impulso del programa 'Tenerife, de la información geográfica a la inteligencia territorial', orientado a desarrollar un Gemelo Digital Insular para mejorar la toma de decisiones públicas.

En el ámbito administrativo y social, se acordó actualizar las condiciones laborales del personal del Cabildo mediante la renovación de los acuerdos vigentes desde 2014 y reforzar las políticas de prevención y promoción de la salud, con especial atención a la salud mental, las enfermedades crónicas, las adicciones y las patologías emergentes, así como seguir demandando al Ministerio de Cultura del Gobierno de España, el regreso a Tenerife de la Momia del Barranco de Erques expuesta en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid.

Asimismo, el Partido Popular logró el respaldo a sus 10 propuestas de resolución, enfocadas en seguir impulsando políticas insulares que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los tinerfeños y a sentar las bases para que el futuro de Tenerife gire en torno a ejes como el desarrollo sostenible, el equilibrio territorial, la cohesión social. Estas 10 propuestas abordan los retos para dar respuesta a la emergencia habitacional, fortalecer la seguridad o facilitar oportunidades a los jóvenes de la isla.

VIVIENDA Y SANIDAD

En vivienda, el pleno ha dado luz verde a una propuesta para instar al Parlamento autonómico a modificar la Ley del Suelo de Canarias, para permitir la construcción de viviendas de protección oficial mediante proyectos de interés insular o autonómico, agilizando así la respuesta institucional a la demanda de vivienda asequible.

En el ámbito sanitario, se ha aprobado una propuesta para apostar por un programa de salud que estimule el ejercicio físico, orientado a la recuperación y autonomía de las personas con enfermedades crónicas, mientras que en materia de Igualdad, se acordó instar al Ministerio de Igualdad a transferir directamente a los cabildos los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

OTRAS APROBACIONES

El pleno también respaldó el impulso de la Zona Franca de Tenerife al entorno del puerto de Granadilla para atraer inversión, generar empleo y consolidar a Tenerife como un enclave logístico estratégico en el Atlántico.

En materia fiscal, la corporación insular respaldó reclamar al Gobierno de España la deflactación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, así como la actualización de mínimos y deducciones, con el fin de aliviar la pérdida de poder adquisitivo de los tinerfeños ante la inflación.

El pleno acordó instar al Gobierno de España a declarar la profesión de riesgo para la Policía Nacional y la Guardia Civil, así como reconocer y distinguir la labor de las protectoras de animales en Tenerife, como manifestación del compromiso del Cabildo con la protección y la defensa de los animales.

PROPUESTAS DEL PSOE Y VOX

En cuanto al PSOE obtuvo el respaldo a cuatro propuestas de resolución relativas prevención integral de violencia de género y el fortalecimiento de la estructura de políticas públicas de igualdad; la defensa de la pesca artesanal; la creación de un comité insular de asesoramientos científico y técnico ante emergencias sanitarias y humanitarias en Tenerife y las inversiones aeroportuarias en Tenerife en el DORA 2027- 2031.

El Grupo Mixto logró el respaldo de ocho propuestas consistentes en instar al a FECAI, al Gobierno de Canarias y a la FECAM a poner en marcha un foro de trabajo que estudie el fenómeno del chabolismo y un protocolo de actuación urgente para su erradicación; el fomento del turismo rural y rehabilitación de las zonas turísticas maduras del sur y norte de la isla; actuaciones en materia de movilidad; la puesta en marcha de un Plan Integral de Soberanía Alimentaria y defensa del producto local: la reducción de tasas y simplificación administrativa; la defensa de la identidad cultural y tradiciones canarias; las infraestructuras prioritarias y la atención Sociosanitaria.