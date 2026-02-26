Tenerife se promociona en Manhattan para reforzar su atractivo en el mercado turístico estadounidense

Tenerife refuerza su posicionamiento en el mercado estadounidense en una campaña junto a Iberia - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo, a través de Turismo de Tenerife, e Iberia han desarrollado en diciembre una campaña promocional conjunta para incrementar el posicionamiento de la isla en Estados Unidos y fomentar las reservas a través de la conexión entre Nueva York y Madrid con destino final en Tenerife.

La acción, que ha incluido la proyección de llamativos videos de la isla en diversos soportes publicitarios de espacios públicos de Manhattan, ha alcanzado a unos tres millones de personas, según ha informado el Cabildo de Tenerife en una nota.

El vicepresidente del Cabildo, Lope Afonso, ha señalado que esta campaña supone "un paso firme" en la estrategia de internacionalización y de refuerzo de la conectividad aérea de Tenerife.

"Estar presentes en uno de los principales centros financieros y culturales del mundo nos permite posicionar la isla en un mercado prioritario y de alto valor añadido", ha puntualizado.

Ha subrayado Afonso que la colaboración con Iberia supone "un ejemplo" de cómo la cooperación público-privada multiplica el alcance de las acciones promocionales. De este modo, ha recordado, gracias a la conexión entre Nueva York y Madrid, Tenerife se sitúa a una sola escala de millones de potenciales viajeros, cuestión que permitiría a la isla captar demanda indirecta mientras se trabaja en "consolidar nuevas oportunidades de conectividad directa en el futuro".

Para la consejera delegada de Turismo de Tenerife, Dimple Melwani, esta acción en el corazón de Nueva York refuerza la apuesta estratégica por el mercado estadounidense, un mercado "prioritario" por su potencial de crecimiento y su alto valor para el destino.

"Llevar la imagen de la isla a espacios icónicos de Manhattan nos permite conectar con un viajero cosmopolita y con un perfil experiencial y de calidad, mostrándole que la isla es un destino diverso, seguro y con experiencias únicas durante todo el año", ha añadido.

SOBRE LA ACTIVIDAD

La acción con mayor número de usuarios impactados, 1,7 millones, tuvo lugar en el mes de diciembre en un circuito de medio centenar de mupis del centro de Nueva York en los que se emitieron videos e imágenes con los principales atractivos de la isla.

Otra de las acciones con gran impacto se desarrolló, también en diciembre, en las 23 pantallas del centro comercial Brookfield Place de Manhattan, situado junto al World Trade Center y con un perfil de visitante de alto nivel. Los videos proyectados en estos soportes alcanzaron a 1,2 millones de personas y sumaron 6,5 millones de impresiones.

Aparte de esas acciones, la campaña incluyó banners y página específica de la isla en la web de reservas de Iberia en EEUU y vídeos en los sistemas de entretenimiento a bordo de las aeronaves de la aerolínea. Una campaña de promoción de la isla que se ha ampliado al resto de conexiones de la aerolínea con la publicación de un artículo de ocho páginas en la revista de a bordo de Iberia, Ronda, durante los meses de enero y febrero de 2026.

La revista se entrega no solo en los vuelos de Iberia sino también en los de Iberia Regional y Air Nostrum, además de enviarse a 10.000 clientes de los sistemas de fidelización de la compañía y de estar disponible en las salas VIP de los aeropuertos.