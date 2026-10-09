El tiempo para hoy en España, 9 de septiembre de 2026

Archivo - Lanzarote, lluvia, tormentas - CABILDO DE LANZAROTE - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA/MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El oleaje pondrá este viernes en aviso naranja a Baleares y Cataluña por olas de hasta cinco metros, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). En concreto, los avisos naranja por olas se registran en Menorca y Girona y los amarillos en Mallorca. Mientras tanto, se activará aviso por lluvia desde las 15.00 horas en Lanzarote.

AEMET ha señalado que se prevé que mañana haya una estabilización en el norte peninsular con la entrada de altas presiones. Por el contrario, la transición de una vaguada a dana entre el sudoeste peninsular y Canarias inestabilizará este entorno. De esta manera, se esperan cielos nubosos con alguna llovizna en el extremo norte, donde habrá tendencia a despejar.

Mientras tanto, se prevé que en el tercio sur, Alborán y Canarias haya abundante nubosidad. Ésta podría dejar chubascos y tormentas fuertes en Ceuta y en los litorales del sudeste. Asimismo, el organismo estatal ha apuntado a que en Baleares se registrarán chubascos que podrían ser localmente fuertes.

Para el resto de la Península el pronóstico marca un tiempo más estable, con cielos poco nubosos. En Canarias, la previsión es de intervalos nubosos con chubascos localmente moderados y no se descarta que alguno sea puntualmente fuerte y vaya acompañado de tormenta en Lanzarote por la cercanía de la dana. Asimismo, habrá brumas y bancos de niebla matinales en montañas y la meseta de la mitad norte, el sudeste y en Alborán.

En lo que respecta a los termómetros, AEMET ha indicado que las máximas descenderán en el arco mediterráneo y la mitad sur, mientras que en el resto del territorio no se esperan cambios, salvo algún ascenso en montañas y en Galicia. En paralelo, las mínimas también bajarán, salvo en el extremo sur y Canarias, donde no se esperan cambios. A su vez, podría haber heladas débiles en zonas altas de montaña de la mitad norte.

Por último, el organismo estatal ha avanzado que mañana soplará tramontana fuerte con rachas muy fuertes en Ampurdán y norte de Baleares, cierzo moderado con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en el bajo Ebro, donde tenderá a amainar, y viento moderado del nordeste en los litorales del Cantábrico y Galicia, que irá a menos.

En las cumbres de Pirineos se esperan rachas muy fuertes de norte. Asimismo, habrá levante moderado con intervalos de fuerte en el Estrecho y Alborán y viento flojo del norte y este en el resto del territorio, con intervalos moderados en zonas expuestas de interior.