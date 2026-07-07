Los tinerfeños puntúan con un 7,4 el servicio de Titsa, que apostará por mejorar su capacidad y prioridad en el tráfico

Guagua de dos pisos que empezará a realizar servicios de transporte público en las dos autopistas de la isla - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los usuarios del transporte público interurbano de Tenerife (Titsa) han valorado en un 7.4 sobre 10 el servicio en la isla, superando así la media nacional de transporte público, que alcanza un 6,3. Los pasajeros enfatizan especialmente la calidad-precio de un servicio "ágil" y que solventa sus problemas de movilidad en la isla.

Así lo ha avanzado este martes la presidenta del Cabildo tinerfeño, Rosa Dávila, en una rueda de prensa en donde se ha presentado el nuevo barómetro que, realizado por Corporación 5, analiza el grado de satisfacción de los usuarios y compara los resultados con los del resto del transporte público en España.

"Tenerife es hoy un referente nacional del transporte público interurbano, y lo demuestran los datos, donde Tenerife supera al resto de españa en todos los parámetros analizados: mejor puntuación, precio, comodidad, limpieza, seguridad, estado de la flota, frecuencia y sostenibilidad", ha puntualizado la presidenta insular.

El estudio, que se sostiene en una muestra de más de 1.000 usuarios, exalta la valoración positiva que ha traído las más de 160 millones de plazas ofertadas y los 820 viajes adicionales al día incorporados con la gratuidad del transporte público, que ha generado un incremento en el número de pasajeros del 80% en cuatro años.

Los resultados han visibilizado la puntuación de los usuarios sobre la capilaridad de un servicio que presta atención a una isla con un millón de habitantes y una población flotante importante, a través de la mejora de la flota del parque móvil y de la red de paradas, además de la incursión del transporte a demanda gratuito.

Asimismo, con 187 líneas activas, 4.005 paradas, 160 millones de plazas y más de 2 millones de viajes, Titsa destacaría por un sistema "maduro" que ha mejorado la fidelización de usuarios, ya que mientras a nivel nacional, un 22% de los usuarios utiliza la red entre 3 o más días, los tinerfeños lo hacen con esa misma frecuencia en un 70%.

También, añade el estudio, además de valorar como 'buena' o 'muy buena' la calidad-precio del servicio, los usuarios de Titsa tienen, en general, una valoración de que "en menos de 10 minutos se puede acceder a una parada, mientras un 60% de los pasajeros expresa que en menos de 10 minutos consigue llegar a su destino final", datos que expresarían el carácter "adecuado" de las conexiones en la isla.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)