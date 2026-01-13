Torres afirma que quedarse con el nuevo sistema de financiación autonómico le supondría a Canarias perder 611 millones

Archivo - El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, interviene en rueda de prensa tras la reunión de la Comisión Mixta para La Palma, a 12 de marzo de 2022, en Santa Cruz de La Palma, La Palma, Canarias (España). Esta comisión se produce para la re - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha afirmado este martes que si permanece el nuevo sistema de financiación autonómico en pro de la propuesta que hace el actual Ministerio de Hacienda, le supondría a Canarias perder 611 millones de euros extra al año.

El Ministerio de Hacienda celebrará este miércoles con las comunidades autónomas el Consejo de Política Fiscal y Financiera para exponer el nuevo sistema de financiación, sobre el que Torres ha apuntado durante una entrevista en 'Herrera en Cope Canarias', recogida por Europa Press, que hay "comparaciones absolutamente interesadas" como las que se refieren a que "Canarias pierde frente a Cataluña".

Sin embargo, ha subrayado que "no" se pueden comparar unas y con otras porque se hace un sistema "donde uno de los asuntos es la población ajustada" y donde el Gobierno de España "pone un suplemento de 21.000 millones de euros que, básicamente, deben ir destinado a la sanidad pública, a la educación pública, al Estado del bienestar".

Además, puntualizó, que "se corrige" el hecho de que "hay comunidades que aportan muchísimo más de lo que reciben" por el carácter de solidaridad interterritorial. En este sentido, expuso que "Canarias recibe más de lo que aporta", indicando que según el último dato oficial, el del año 2023, "es la cuarta comunidad que menos aporta".

De todos modos, defendió que lo que se expone es una nueva propuesta del sistema de financiación, que "está caducado desde el año 2014", criticando en este sentido al PP por decir ahora "que va a presentar uno en un año" cuando, les reprochó, que han sido "incapaz" mientras gobernaron en España con mayoría absoluta.

Por último, matizó que el bloque canario de financiación del IGIC "queda al margen de la financiación autónoma", al tiempo que negó también que hubiera "cupo catalán. No hay ningún cupo catalán".