Torres convencido de que PP pondrá "muros" para que no entren en sus CCAA los menores migrantes que salgan de Canarias

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, se ha mostrado convencido este viernes de que cuando salgan los primeros menores extranjeros no acompañados de Canarias, a partir de agosto, el PP pondrá "muros" para que no entren en las comunidades autónomas en las que gobiernan.

"El PP, cuando salgan los primeros menores, nos van a poner muros en las comunidades autónomas para que no entre ninguno; el que va a poner dificultades al Gobierno de España, al Ministerio de Inclusión, al de Interior, al de Política Territorial, para que eso se haga realidad", aseguró para preguntar si eso será "culpa de quien lo está promoviendo, lo está haciendo, lo está llevando a la práctica, se va a seguir protegiendo a quien lo impide".

Además, apuntó, que en la propuesta que va a llevar a finales de agosto, "por supuesto que van menores a Murcia", mientras que a los que dicen que los menores no van a Cataluña y no van al País Vasco, dijo que es "falso porque a Cataluña no tendrían que ir porque hay un esfuerzo realizado" según un parámetro "objetivo" que concluye que no tendría que recibir a ningún menor. Aún así, resaltó que el presidente de Cataluña, Salvador Illa, se ha mostrado dispuesto a acoger "40 menores".

Así, expusó, en una entrevista ofrecida al diario La Provincia, que el PSOE cumple la Agenda Canaria y cuando el presidente canario, Fernando Clavijo, vaya a Madrid, "verá que hay un cumplimiento alto de la Agenda Canaria".

Torres ha querido puntualizar que él como ministro de Política Territorial, junto al secretario de Estado, son los "responsables como ministerio del seguimiento de los acuerdos" partidarios y también acuerdos con las comunidades autónomas, los que dilucidan los conflictos, las leyes que se aprueban y las autonomías, por lo que subrayó que es él quien tiene "que firmar, no María Jesús Montero, un acuerdo con Coalición Canaria en la práctica para que los menores salgan de Canarias".

También agregó que "lo de los menores no hubiese salido si no hubiese querido el PSOE, Sumar, Podemos" y "los partidos independentistas, que votaron a favor de que los menores de Canarias fueran a sus territorios. Porque Esquerra votó a favor, Junts votó a favor, Bildu votó a favor". Sin embargo, dijo, el PP, que gobierna en Canarias, es el que "dice que no quiere a los menores".