Torres exige a Manuel Domínguez que rechace "contundentemente" los ataques del PP a la derivación de migrantes

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE Canarias, Ángel Víctor Torres, ha exigido al vicepresidente del Gobierno autonómico y máximo responsable del Partido Popular en las islas, Manuel Domínguez, que rechace "contundentemente" los ataques del PP a la derivación de migrantes a la Península, a la vez que ha tildado de "impresentable" que dirigentes como Isabel Díaz Ayuso compare a los migrantes "con fardos" y que haya alcaldes o concejales del partido que digan que "van a llevar enfermedades".

Ángel Víctor Torres considera que estas declaraciones exigen que Manolo Domínguez se desmarque de las mismas "hoy, ya" y las rechace "contundentemente" porque con "su silencio será cómplice". "¿Comparte Manolo Domínguez que los inmigrantes se quedan en Canarias o apoya al Gobierno de España para que sean trasladados al resto de comunidades autónomas aunque moleste a sus compañeros del Partido Popular?", preguntó Torres al líder de los populares canarios.

El también expresidente de Canarias quiso recordar que fue su Gobierno quien, en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, cerró un plan bianual que permitía la acogida de más de 700 menores no acompañados llegados a Canarias por parte de otras comunidades autónomas, e incidió en que fue el Pacto de las Flores quien consiguió, por primera vez, que éstas se hicieran cargo de la guardia, custodia y tutela de los menores, acompañado todo ello de ficha económica y financiera.

Por ello, cuestionó al presidente y al vicepresidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo y Manolo Domínguez, por qué no aprovecharon la segunda reunión de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia para aumentar esta cifra. "Ahí estaban las once comunidades gobernadas por el Partido Popular, así que ¿por qué a los más de 300 menores que habíamos cerrado con la ministra Ione Belarra no añadieron otros 300?", se preguntó.

A este respecto, Ángel Víctor Torres recordó que siendo alcalde de Arucas acogió en su municipio a menores migrantes cuando se lo pidió el entonces presidente del Gobierno de Canarias, Adán Martín, y dejó claro que él no hará un uso político de la inmigración, al igual que tampoco permitirá que lo hagan otros. "Por tanto, Manolo Domínguez está tardando en rechazar las afirmaciones de sus compañeros de partido y su falta de solidaridad", apostilló.

El líder socialista hizo hincapié en que si Manolo Domínguez no hace declaraciones en el día de hoy es que "comparte las afirmaciones del Partido Popular, que no quiere en sus comunidades autónomas a los inmigrantes que llegan a Canarias. O es claro y contundente y apoya al Gobierno de Canarias y al Gobierno de España o será cómplice de un entreguismo sumiso a su organización política".

Por último, recordó a Domínguez que es el vicepresidente del Gobierno de Canarias y no solo el líder del Partido Popular en las islas. "Por tanto, está en una administración y en una institución que le obliga a manifestarse. O se está de acuerdo o en desacuerdo, pero si calla, su silencio le hará cómplice".