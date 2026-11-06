Torres exige al PP que aclare si está detrás de las "difamaciones" contra el Gobierno y pide explicaciones a Feijóo

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, atiende a los medios de comunicación. A 07 de octubre de 2026, en Sevilla (Andalucía, España).El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres (d - María José López - Europa Press

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha exigido al PP que aclare si está detrás de las "difamaciones" contra el Gobierno de España y ha reclamado el presidente popular, Alberto Núñez Feijóo, que responda "cuanto antes".

Así lo ha dicho este jueves en unas declaraciones a los medios de comunicación en las que ha añadido que las investigaciones judiciales que están en marcha deben desarrollarse con "transparencia" y "claridad".

Del mismo modo, ha reclamado al PP que aplique esos mismos principios ante las informaciones conocidas recientemente "sobre personas que han afirmado haber recibido invitaciones de organizaciones políticas a través de medios de comunicación" para difundir "falsedades" contra el Gobierno.

"¿Está el Partido Popular detrás de esas difamaciones?, ¿Ha pagado para que un acusado diga cosas falsas para ir contra el presidente del Gobierno, su entorno familiar o miembros del Gobierno, como es mi caso?", cuestionó.

Torres ha recordado aquí que él también ha sido objeto de "difamaciones, injurias y calumnias" y ha cuestionado si estas actuaciones se produjeron con el "beneplácito" o el "apoyo económico" del PP.