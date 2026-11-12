Torres garantiza la bonificación del 60% en el IRPF en La Palma en 2027 si el PSOE sigue al frente del Gobierno

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en una reunión de la comisión mixta para la recuperación de La Palma - GOBIERNO CENTRAL

SANTA CRUZ DE LA PALMA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha garantizado este jueves que habrá bonificación del 60% del IRPF en La Palma si el PSOE sigue al frente del Gobierno tras las Elecciones Generales del 29 de noviembre.

"Para que haya absoluta tranquilidad, ya lo hemos dicho, si seguimos en el Gobierno, que vamos a seguir, el 60% de 2027 está asegurado y por tanto que lo digan también las demás formaciones políticas sin ninguna duda", ha señalado en una rueda de prensa con motivo de la reunión de la última comisión mixta de recuperación de La Palma.

En cuanto a los 100 millones anuales que en principio debe abonar el Gobierno central, ha señalado que ese acuerdo quedó fuera de la 'Agenda Canaria' ya que los correspondientes a 2023, sí abonados, se habilitaron gracias a una enmienda presentada por Coalición Canaria antes de las elecciones.

El problema, ha indicado, es que en 2024 ya no hubo PGE "y aparece un prorrogado en 2024, 2025 y 2026 y ese prorrogado lo que hace es fotocopia el presupuesto original".

No obstante, ha defendido la "voluntad" del Ejecutivo por impulsar la reconstrucción de La Palma con un decreto ley, convalidado en el Congreso, que permite utilizar 100 millones del superávit del Gobierno de Canarias.

Con todo, Torres ha mostrado su "deseo" de que "sea el Gobierno que sea el que salga de las urnas y el que se constituya en España" que mantenga las comisiones mixtas en La Palma porque "todavía hay trabajo por hacer" y también que se pueda decir que "el volcán tuvo una respuesta de las administraciones públicas adecuada y en el tiempo", con la "máxima lealtad" entre las instituciones y las organizaciones políticas.