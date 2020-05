Torres: "Ni me he planteado ni me planteo ni me plantearé dimitir"

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 3 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha querido lanzar un mensaje claro a quienes crean que la crisis del coronavirus le puede llevar a presentar su dimisión: "Ni me he planteado ni me planteo ni me plantearé dimitir cuando vengan situaciones mal dadas".

Así lo ha señalado en rueda de prensa tras intervenir en la reunión telemática con los presidentes y presidentas autonómicos convocada por Pedro Sánchez, la octava que se celebra desde que se inició el estado de alarma.

Ángel Víctor Torres ha admitido que todos los miembros del Gobierno pensaban que esto "iba a ser otra cosa" y que ninguno sospechó "jamás" lo que finalmente ha pasado con la COVID-19, ni siquiera cuando llegaron las primeras noticias de China o Canarias registró los primeros casos el pasado 31 de enero.

"¿Quién iba a pensar que aquello se iba a convertir en la pandemia más grave que ha tenido el ser humano desde el siglo XX hasta hoy?", se preguntó Torres, quien insistió en que en ningún caso tenía en la cabeza que esto pudiera ocurrir, ni siquiera algunas de las crisis anteriores, desde el incendio de Gran Canaria hasta la quiebra de Thomas Cook.

Recordó que empezó en política hace unos años y que "nunca" ha dejado un puesto en el que ha sido elegido por el voto de los ciudadanos: "Nunca he abandonado una responsabilidad pública porque, si no hay circunstancias obligadas de salud u otro motivo, no es lo que debemos hacer los responsables públicos".

Torres señaló que ya sea estar en el gobierno o en la oposición, ambos son "dignos lugares" de representación pública. "Por tanto, entramos en un barco en el mes de junio que se ha tenido que enfrentar a elementos no previstos y nos bajaremos cuando acabe la legislatura".