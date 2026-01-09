Torres valora el "final feliz" con los presos españoles liberados en Venezuela y el "equipazo" de Asuntos Exteriores

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, comparece en rueda de prensa - Europa Press Canarias - Europa Press

SANTA CRUZ DE TENERIFE 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha valorado este viernes el "final feliz" con los cinco presos españoles liberados en Venezuela, hecho que ha atribuido en buena parte al "equipazo" que tiene el Ministro de Asuntos Exteriores.

En declaraciones a los periodistas ha hecho suya una expresión de la madre de Miguel Moreno, periodista de origen lanzaroteño liberado este jueves, quien ha agradecido el "trabajo" realizado por el departamento de José Miguel Albares.

"Es un diplomático excelente, que sabe muy bien hacer su trabajo y por lo tanto hay que felicitarlo por lo conseguido. Habrá momentos seguros para poder celebrarlo, lo importante es que hoy la familia se pueda reencontrar y puedan volver a estar juntos", ha indicado, remarcando que "es un honor" sentarse junto a él en el Consejo de Ministros.

Torres ha comentado que ha podido hablar con la madre de Miguel, que "estaba muy feliz" a la espera de que su hijo llegue este viernes al aeropuerto de Barajas, subrayando que es una "mujer equilibrada defensora de la democracia" y que ha hablado con diferentes representantes políticos del Gobierno.

El ministro ha mostrado su deseo de que haya más liberaciones de presos en próximas fechas al tiempo que ha agradecido también el trabajo realizado por el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y la diputada socialista Loli Corujo, natural de Lanzarote.

En esa línea ha insistido en que es el "momento de la diplomacia" y se sigue haciendo "seguimiento" del resto de presos.