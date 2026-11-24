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SANTA CRUZ DE TENERIFE 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre y dos mujeres han resultado heridas de diversa consideración al colisionar una guagua y un coche en la autopista TF-1, a la altura de Guaza con dirección norte, en el municipio de Arona (Tenerife), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

El accidente se ha producido en la tarde de este lunes y hasta la zona se trasladaron Bomberos del Consorcio de Tenerife que liberaron a dos personas del interior del coche y aseguraron todo el lugar.

Seguidamente el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) comprobó que un hombre presentaba, en el momento inicial de la asistencia, un traumatismo de pronóstico moderado, por lo que fue trasladado en ambulancia sanitarizada al Hospital Universitario Hospiten Sur.

Asimismo se trasladó al mismo hospital a una mujer, de 29 años, que inicialmente presentaba un traumatismo de carácter moderado.

También se ha atendido a una mujer, de 33 años, con un traumatismo de carácter leve, por lo que fue trasladada en ambulancia al Hospital Quirón Costa Adeje.

En el lugar del accidente también se han personado efectivos del Servicio de Conservación de Carreteras del Cabildo de Tenerife, que señalizaron el incidente y despejaron la vía; mientras que agentes de la Guardia Civil regularon el tráfico e instruyeron el atestado.