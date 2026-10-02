Tres heridos, uno de ellos en estado crítico, al colisionar frontalmente dos turismos en La Guancha (Tenerife)

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Tres personas han resultado heridas, una de ellas en estado crítico, tras la colisión frontal de dos turismos en la TF-5, sobre el punto kilométrico 48, a su paso por el municipio de La Guancha (Tenerife), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias

El accidente se ha producido en la tarde de este jueves y hasta el lugar se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que asistió a una joven, de 24 años, que en el momento inicial de la asistencia presentaba varios traumatismos de carácter grave, trasladada en estado crítico en el helicóptero medicalizado al Hospital Universitario de Canarias.

Asimismo atendieron a un hombre, de 47 años, que presentaba varios traumatismos de carácter moderado, salvo complicaciones, así como a una mujer, de 38 años, con cervicalgia de carácter moderado. Ambos afectado fueron trasladados al Hospital del Norte.

En el lugar del accidente también se personaron efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife que aseguraron los vehículos implicados y colaboraron con el resto del dispositivo; mientras que el servicio de mantenimiento de carreteras se encargó de limpiar la vía y agentes de la Guardia Civil regularon el tráfico en la zona y realizaron el atestado correspondiente.