Trib.- El TSJC ratifica la ilegalidad de la externalización del servicio de camareras de piso en dos hoteles de Tenerife

Publicado 10/06/2019 18:55:37 CET

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha desestimado los recursos de suplicación de las empresas Be Live Hotels y Genser contra la sentencia que declaraba nula la subrogación del servicio de pisos en los hoteles Be Live La Niña y Be Live Orotava Palace.

Comisiones Obreras (CCOO) informa en un comunicado de que en julio de 2012 interpuso una demanda contra la subrogación del departamento de pisos que fue anulada en mayo de 2017 por el Juzgado de Lo Social Número 7 de Santa Cruz de Tenerife.

La sentencia declaraba el derecho de las trabajadoras a seguir perteneciendo a la empresa Be Live Hotels SLU con los mismos derechos que tenían antes de la subrogación, entre ellos la antigüedad y la aplicación del Convenio de Hostelería de Santa Cruz de Tenerife.

Esta sentencia supone que, entre otras cuestiones, la empresa debe abonar las diferencias salariales que existen entre el Convenio de Limpieza de Edificios y Locales que le vienen aplicando a estas trabajadoras y el Convenio de Hostelería de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, que es el que se debería haber aplicado.

CCOO va a exigir el cumplimiento de la sentencia que, aunque puede ser recurrida, es de aplicación.

En este sentido, el sindicato pone a disposición de las trabajadoras y trabajadores afectados su servicio jurídico y de Asesoramiento para que puedan reclamar las cantidades adeudadas desde julio de 2012, fecha en la que CCOO presentó la denuncia.

Para CCOO, "la lucha contra la discriminación es prioritaria, en los tribunales, en la negociación colectiva y en todas y cada una de las acciones que realiza el sindicato para acabar con la externalización".