La ULPGC lamenta el fallecimiento de Mario Vargas Llosa, nombrado Doctor Honoris Causa de la universidad en 2012

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) ha lamentado el fallecimiento del escritor y Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, nombrado Doctor Honoris Causa de esta institución en el año 2012.

Así lo ha indicado en un comunicado en el que señala que el novelista acudió a Gran Canaria a recibir la distinción que reconocía su valía y aportación al conocimiento y a la creación cultural y su proyección internacional en el ámbito de las letras.

En su visita a la Isla, el escritor también mantuvo un encuentro con decena de niños y jóvenes universitarios, en donde conversó con ellos sobre literatura y su visión del mundo, en donde destacó "una ausencia de pensadores".

Por su parte, tras ser investido Doctor Honoris Causa por la ULPGC, el 18 de mayo de 2012, Vargas Llosa se mostró "agradecido a esta Universidad, porque no es solo un reconocimiento generoso, sino también un mandato que implica responsabilidades que voy a tratar de asumir con toda la seriedad y rigor".

También destacó su especial vinculación con Canarias, en donde "siempre me he sentido como en casa, no solo por tener muchos amigos cercanos aquí, sino porque Canarias es España, pero es también parte de Hispanoamérica".

Además, el escritor también fue nombrado, en esta visita a Gran Canaria, Hijo Adoptivo del Ayuntamiento capitalino, una condecoración que le fue concedida en el año 2010 durante el mandato del alcalde Jerónimo Saavedra pocos meses después de haber sido premiado con el Nobel de Literatura.